  3. लालू यादव इलाज कराने पहुंचे इस बेटी के घर , किसी को कानों कान नहीं हुई खबर

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) मुखिया लालू प्रसाद यादव एक बार फिर अपनी बेटी के साथ इलाज के दिल्ली पहुंचे। लेकिन इस बार उनकी यात्रा गुपचुप रही. आंखों की गंभीर समस्या से जूझ रहे लालू यादव अचानक दिल्ली पहुंचे और अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर ठहरे. इसकी भनक पार्टी नेताओं से लेकर समर्थकों तक को नहीं लगी. इससे पहले लालू यादव को उनकी बेटी रोहिणी भी कीडनी दे चुकी हैं।

लालू यादव को अचानक आंख से दिखने लगा धुंधला

जानकारी के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से लालू प्रसाद यादव की आंखों की रोशनी में अचानक दिक्कत बढ़ गई थी. जिस आंख में पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है, उसी आंख से उन्हें धुंधला दिखने लगा. हालत बिगड़ने पर दो दिन पहले उन्हें पटना के IGIMS अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद सलाह दी कि उसी अस्पताल में दिखाया जाए, जहां पहले ऑपरेशन हुआ था.

बेटी मीसा के यहां रुके हैं लालू

इसके बाद परिवार ने बिना किसी सार्वजनिक जानकारी के उन्हें दिल्ली ले जाने का फैसला किया. लालू यादव परिवार के साथ सीधे दिल्ली पहुंचे और बेटी मीसा भारती के घर पर ठहरे. वहां से उन्हें एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आंखों की विस्तृत जांच की. फिलहाल उन्हें दवाइयां दी गई हैं और दो दिन बाद दोबारा जांच के लिए बुलाया गया है.

तेज प्रताप भी पहुंच सकते हैं दिल्ली

इलाज के दौरान सभी परिवार उनके संपर्क में हैं। तेजस्वी यादव विदेश में होने के कारण दिल्ली नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने फोन और वीडियो कॉल के जरिए इलाज को लेकर सलाह दी. रोहिणी आचार्य ने भी फोन पर बात कर पिता का हौसला बढ़ाया. राबड़ी देवी फिलहाल पटना में हैं, जबकि तेज प्रताप यादव के जल्द दिल्ली पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.

मुश्किल समय में सहारा बनकर बेटी ही आई सामने

परिवार सूत्रों के अनुसार, आंखों के इलाज के बाद लालू प्रसाद यादव के संपूर्ण स्वास्थ्य की भी जांच हो सकती है. हालांकि अभी फोकस आंखों की समस्या पर ही है. राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि लालू यादव की यह ‘चुपचाप’ दिल्ली यात्रा जानबूझकर गोपनीय रखी गई, ताकि किसी तरह की अफवाह न फैले।

 

