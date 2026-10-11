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महिला ने जुए खेलने के लिए 14 शादियां की, बीमार रिश्तेदार का बहाना बनाकर ऐंठती थी पैसे: कोर्ट ने भेजा जेल

अमेरिका के लास वेगास में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जियायिंग चेन नाम की महिला ने कथित तौर पर कई पुरुषों से ऑनलाइन दोस्ती की, फिर शादी करके उनसे पैसों की मांग की। जांच में सामने आया कि वह परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने का हवाला देकर मदद मांगती थी...

By Harsh 
Updated Date

डिजिटल पर्दाफाश।  अमेरिका के लास वेगास में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जियायिंग चेन नाम की महिला ने कथित तौर पर कई पुरुषों से ऑनलाइन दोस्ती की, फिर शादी करके उनसे पैसों की मांग की। जांच में सामने आया कि वह परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने का हवाला देकर मदद मांगती थी। पैसे मिलने के बाद वह संपर्क तोड़ देती थी। अधिकारियों के मुताबिक इस तरह जुटाई गई रकम का इस्तेमाल जुए में किया गया।

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ऑनलाइन दोस्ती, फिर शादी का प्रस्ताव

मामले की जांच करने वाली पुलिस के अनुसार, चेन सोशल मीडिया के जरिए पुरुषों के संपर्क में आती थी। बातचीत आगे बढ़ने पर वह जल्द शादी का प्रस्ताव रखती थी। इसके बाद वह चीन में अपने किसी रिश्तेदार की बीमारी या पारिवारिक परेशानी का हवाला देकर आर्थिक मदद मांगती थी।

उसकी बातों पर भरोसा करके कई पुरुषों ने उसे हजारों डॉलर दिए। बाद में उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, चेन ने क्लार्क काउंटी में 2019 से 2024 के बीच 14 विवाह आवेदन जमा किए थे, जिनमें से सात के लिए विवाह प्रमाणपत्र जारी हुए थे।

जुए की लत के लिए जुटाती थी रकम

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जांचकर्ताओं के मुताबिक चेन का मकसद पुरुषों से पैसे हासिल करना था, जिनका इस्तेमाल वह जुए में करती थी। अधिकारियों ने बताया कि उसने अलग-अलग पहचान का भी इस्तेमाल किया। मामला सामने आने के बाद उस पर बहुविवाह और झूठे बहाने से पैसे हासिल करने से जुड़े गंभीर आरोप लगे। चेन ने जुलाई 2026 में अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। इसके बाद 6 अक्टूबर को अदालत ने उसे सजा सुनाई।

पीड़ितों को लौटाने होंगे 2.8 लाख डॉलर

अदालत ने चेन को परिवीक्षा की अवधि के पहले साल में हिरासत केंद्र में रहने का आदेश दिया। पहले से हिरासत में बिताए 125 दिनों का समय उसकी सजा में गिना जाएगा। इसके अलावा उसे जुए की लत से जुड़ी काउंसलिंग और उपचार में हिस्सा लेना होगा।

कोर्ट ने उसे पीड़ितों को कुल 2,80,000 डॉलर से अधिक की रकम लौटाने का भी आदेश दिया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक नौ पीड़ितों ने आर्थिक नुकसान की भरपाई की मांग की थी। उनकी ओर से मांगी गई रकम अलग-अलग थी। यह मामला ऑनलाइन रिश्तों में भरोसे का फायदा उठाकर आर्थिक धोखाधड़ी किए जाने का उदाहरण है। अधिकारियों ने मामले में कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए पीड़ितों को उनकी रकम वापस दिलाने का भी आदेश दिया है।

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