दिवंगत अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत मिला पद्म श्री अवॉड, FWICE के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने पीएम को दिया धन्यवाद

मुंबई। दिवंगत एक्टर सतीश शाह (Late actor Satish Shah) को मरणोपरांत पद्म श्री अवॉर्ड दिए जाने की घोषणा के बाद FWICE के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। पंडित ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लेटर की कॉपी पोस्ट की, जो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री को भेजा था। इस लेटर में सतीश शाह को भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में उनके लंबे समय के योगदान के लिए सम्मानित करने का अनुरोध किया गया था।

लेटर के एक हिस्से में हाथ जोड़कर और पूरे सम्मान के साथ अशोक पंडित ने लिखा था कि हम फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया भारत के सबसे प्रिय और प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक स्वर्गीय सतीश शाह को पद्म श्री पुरस्कार (मरणोपरांत) प्रदान करने पर विचार करें। गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय ने इस साल के पद्म पुरस्कारों की सूची की घोषणा की। शाह का नाम कला, शिक्षा, खेल और विभिन्न अन्य क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ शामिल किया गया था। सतीश शाह का निधन पिछले साल 25 अक्टूबर को हुआ था। 25 जून, 1951 को उनका जन्म हुआ था और वह FTII में पढ़ाई की। 1983 की कल्ट फिल्म जाने भी दो यारों में बड़ा ब्रेक मिलने से पहले छोटे रोल से अपने करियर की शुरुआत की थे। बाद में वह हम आपके हैं कौन, मुझसे शादी करोगी जैसी फिल्मों और हिट टीवी शो ये जो है जिंदगी और साराभाई वर्सेस साराभाई से घर-घर में मशहूर हो गए।