दिवंगत कांग्रेसी नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल ने PM मोदी की तारीफ, बोले-कांग्रेस हो गई है दिशाहीन

दिवंगत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अहमद पटेल (Late Congress leader Ahmed Patel) के बेटे फैसल पटेल (Faisal Patel)  ने कांग्रेस पार्टी (Congress Party) को दिशाहीन बताया है। इसके साथ ही पीएम मोदी (PM Modi) की जमकर सराहना की है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिवंगत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अहमद पटेल (Late Congress leader Ahmed Patel) के बेटे फैसल पटेल (Faisal Patel)  ने कांग्रेस पार्टी (Congress Party) को दिशाहीन बताया है। इसके साथ ही पीएम मोदी (PM Modi) की जमकर सराहना की है। फैसल पटेल (Faisal Patel)  के इस तरह से कांग्रेस पर खुलकर निशाना साधने और भाजपा नेतृत्व की तारीफ करने से इस बात के कयास शुरू हो गए हैं कि फैसल पटेल (Faisal Patel)  आने वाले दिनों में पाला भी बदल सकते हैं।

फैसल पटेल (Faisal Patel) ने कहा कि ‘हमारा देश हमारे सुरक्षाबलों की वजह से सुरक्षित है। मुझे लगता है कि जो देश इस समय देश चला रहे हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) , डॉ. एस जयशंकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह और सुधांशु त्रिवेदी आदि शामिल हैं। वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारी अपनी समस्याएं हैं जैसे महंगाई, बेरोजगारी आदि, लेकिन ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं।

फैसल पटेल (Faisal Patel)  ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि ‘कांग्रेस अपनी ही दुनिया में चल रही है। वे दिशाहीन हैं और यही भाजपा चाहती है। भाजपा अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों को बंद कर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे कांग्रेस पार्टी (Congress Party)  से नाराज नहीं हैं। फैसल ने कहा कि ‘पूरी कांग्रेस पार्टी (Congress Party)  उनका परिवार है और मेरे पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से अच्छे संबंध हैं। मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी (Congress Party)  में हूं और मैंने अभी तक कांग्रेस पार्टी (Congress Party)  नहीं छोड़ी है। बस मैंने कुछ समय के लिए सार्वजनिक जीवन से अवकाश लिया है। गुजरात के लोग और स्थानीय नेता मेरे बारे में अच्छी बातें ही बोलते हैं।

फैसल पटेल (Faisal Patel)  ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की तारीफ करते हुए कहा कि ‘राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  एक मेहनती नेता हैं। कांग्रेस में शशि थरूर, डीके शिवकुमार, रेवंत रेड्डी, दीपेंद्र हुड्डा और सचिन पायलट जैसे कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान नेता हैं। वे बहुत ही सक्षम नेता हैं। पार्टी में कुछ अंदरूनी समस्याएं हैं। मेरा मानना है कि पार्टी चलाने वाले वरिष्ठ नेताओं को सही सलाह नहीं दी जाती। उनके सलाहकार अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। वे आते-जाते रहते हैं, लेकिन पार्टी को जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया जाता।’

ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के लिए केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ‘सशस्त्र बलों ने बहुत अच्छा काम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने शानदार नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया और हमें एक बड़े संकट से बाहर निकाला। यह बहुत बड़ी बात है। मुझे अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। जयशंकर के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। पीएम मोदी जिस तरह से नौकरशाहों को चुनते हैं और फिर उन्हें नेता बनाते हैं और उन्हें मंत्रालयों में नियुक्त करते हैं, वह बहुत अच्छी बात है।

