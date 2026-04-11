Lava Agni 4 Discount : लावा अग्नि 4 पर मिल रही छूट, फोन को खरीदने का सुनहरा मौका

घरेलू स्मार्टफोन निर्माता कंपनी लावा ने बीते साल लावा अग्नि 4 लॉन्च किया था, जिस पर छूट दिया जा रहा है। फोन खरीदने का यह सुनहरा मौका है।
Lava Agni 4 Discount : घरेलू स्मार्टफोन निर्माता कंपनी लावा ने बीते साल लावा अग्नि 4 लॉन्च किया था, जिस पर छूट दिया जा रहा है। फोन खरीदने का यह सुनहरा मौका है।
ऑफर
Lava Agni 4 का 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट अमेजन पर 24,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। बैंक ऑफर की बात की जाए तो HDFC Bank Credit Card से भुगतान पर 2500 रुपये की छूट मिल सकती है, जिसके बाद प्रभावी कीमत 22,499 रुपये तक हो जाएगी।
एक्सचेंज ऑफर
इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर में पुराना या मौजूदा फोन देने पर 23,650 रुपये तक कीमत कम हो सकती है। हालांकि, ऑफर का अधिकतम लाभ एक्सचेंज में दिए गए डिवाइस की मौजूदा कंडीशन और मॉडल पर निर्भर करता है।
स्पेसिफिकेशन
Lava Agni 4 में 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका 1.5K रेजॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 2400 निट्स पीक ब्राइटनेस है। वहीं Agni 4 में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8350 प्रोसेसर दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। Agni 4 में 5,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि 66W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करती है।
प्रोसेसर
Agni 4 में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8350 प्रोसेसर दिया गया है।
बैटरी
इस फोन में 5,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है।
डिस्प्ले
Lava Agni 4 में 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका 1.5K रेजॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 2400 निट्स पीक ब्राइटनेस है।
कैमरा सेटअप
कैमरा सेटअप की बात करें तो Agni 4 के रियर में OIS सपोर्ट के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और f/2.2 अपर्चर के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है। वहीं इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
कनेक्टिविटी ऑप्शंस
कनेक्टिविटी ऑप्शंस में 5जी, ड्यूल सिम, ब्लूटूथ 5.4, वाई-फाई 6, ओटीजी सपोर्ट, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाइप सी पोर्ट शामिल है।