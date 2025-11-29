Lava Play Max स्मार्टफोन की भारत में जल्द होगी एंट्री, ब्रांड ने जारी किया लॉन्च टीजर

  1. हिन्दी समाचार
Lava Play Max: स्मार्टफोन ब्रांड लावा ने ऑफिशियली भारत में Lava Play Max नाम के एक नए डिवाइस के लॉन्च को टीज़ किया है। टीज़र वीडियो में, ब्लैक कलर वेरिएंट दिखाया गया है, और कहा जा रहा है कि डिवाइस जल्द ही देश में लॉन्च होगा। अपकमिंग डिवाइस को एक गेमिंग बीस्ट कहा जा रहा है। इस बीच फोन के स्पेसिफिकेशंस ऑनलाइन लीक हो गए हैं। 

Lava Play Max से जुड़ी डिटेल्स ऑफिशियली सामने नहीं आई हैं, लेकिन एक टिपस्टर ने खास तौर पर एक्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपकमिंग लावा स्मार्टफोन के स्पेक्स और कलर ऑप्शन शेयर किए हैं। इस स्मार्टफोन का रियर पैनल सामने आया है। डिवाइस ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में देखा जा सकता है। ब्लैक वेरिएंट में पैटर्न वाला डिज़ाइन है, जबकि व्हाइट वेरिएंट प्लेन बैक के साथ आता है। नीचे LED फ्लैश के साथ दो कैमरा सेंसर अलग-अलग रखे गए हैं।

डिवाइस में 50MP AI मेन कैमरा होने का पता चला है। पावर और वॉल्यूम बटन भी दाईं ओर दिए गए हैं। लीक में दावा किया गया है कि स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7300 SoC के साथ 8GB/6GB RAM और UFS 3.1 स्टोरेज होगा। यह Android 15 OS पर चलेगा। इसमें 6.72-इंच का डिस्प्ले है जो FHD+ स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट देता है। इसमें वेपर चैंबर होगा और इसकी कीमत 12K रुपये से कम होगी।

