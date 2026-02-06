  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Maha Shivaratri 2026 : महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित करें ये वस्तुएं , बन रहा है लक्ष्मी नारायण राजयोग

Maha Shivaratri 2026 : महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित करें ये वस्तुएं , बन रहा है लक्ष्मी नारायण राजयोग

भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना महाशिवरात्रि के दिन विधान से की जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, महाशिवरात्रि के दिन सच्चे मन से की गई पूजा से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Maha Shivaratri 2026 :  भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना महाशिवरात्रि के दिन विधान से की जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, महाशिवरात्रि के दिन सच्चे मन से की गई पूजा से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शिव भगवान की विशेष पूजा का ये व्रत इस साल 15 फरवरी को मनाई जाएगी।इस दिन कुंभ राशि में शुक्र-बुध की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग भी रहेगा, जिसे चार राशियों के लिए विशेष लाभकारी माना जा रहा है। महादेव की कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि पूजा में शिवजी को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करने का विधान है।  मान्यता है कि उनकी पूजा में कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करने से विशेष फल मिलता है

पढ़ें :- महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ लगातार 26 घंटे देंगे दर्शन, 10 लाख श्रद्धालु टेकेंगे माथा, न्यास परिषद की एडवाइजरी जारी

शिवलिंग पर जल अर्पित करने से मन शांत होता है और तनाव दूर होता है।
शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं।
शिवलिंग पर दही,शहद,घी,भस्म,बेलपत्र,धतूरा,सफेद फूल से अभिषेक करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं।

तुलसी तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है, इसलिए शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती।
हल्दी स्त्री पूजा से जुड़ी मानी जाती है, शिव पूजा में वर्जित है।
सिंदूर शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Maha Shivaratri 2026 : महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित करें ये वस्तुएं , बन रहा है लक्ष्मी नारायण राजयोग

Maha Shivaratri 2026 : महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित करें ये...

महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ लगातार 26 घंटे देंगे दर्शन, 10 लाख श्रद्धालु टेकेंगे माथा, न्यास परिषद की एडवाइजरी जारी

महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ लगातार 26 घंटे देंगे दर्शन, 10 लाख श्रद्धालु...

Falgun Amavasya 2026 : फाल्गुन अमावस्या पर रुद्र - अग्नि  पीपल की करें पूजा , इन जगहों पर जलाएं दीपक

Falgun Amavasya 2026 : फाल्गुन अमावस्या पर रुद्र - अग्नि  पीपल की...

Pearl Wearing Benefit :  मोती पहनते ही होता है चमत्कार,  इन राशियों की तकदीर बदल जाती है

Pearl Wearing Benefit :  मोती पहनते ही होता है चमत्कार,  इन राशियों...

Maha Shivratri 2026 : महाशिवरात्रि दिव्य चेतना और शिव तत्व में विश्राम का सर्वोच्च व्रत , करें रात्रि जागरण

Maha Shivratri 2026 : महाशिवरात्रि दिव्य चेतना और शिव तत्व में विश्राम...

04 फरवरी 2026 का राशिफल: इन राशियों के लिए आज का दिन है अच्छा, पूरे होंगे रुके हुए सभी काम

04 फरवरी 2026 का राशिफल: इन राशियों के लिए आज का दिन...