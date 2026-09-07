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Lectrix Nduro 3.0 Electric Scooter : लेक्ट्रिक्स एनड्यूरो 3.0 इलेक्ट्रिक स्कूटरएक बार चार्ज करें और 142Km तक चलाएं, जानें कीमत

अगर आप एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का सोच रहे हैं और कुछ अलग डिजाइन वाला स्कूटर चाहते हैं, तो Lectrix Nduro 3.0 आपके लिए परेफेक्ट साबित हो सकता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Lectrix Nduro 3.0 Electric Scooter : अगर आप एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का सोच रहे हैं और कुछ अलग डिजाइन वाला स्कूटर चाहते हैं, तो Lectrix Nduro 3.0 आपके लिए परेफेक्ट साबित हो सकता है।

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वहीं कीमत की बात करें तो इसकी कीमत लगभग ₹1.04 लाख (ex-showroom) है, और बुकिंग के लिए Flipkart द्वारा समर्थित बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) या सब्सक्रिप्शन मॉडल जैसे विकल्प उपलब्ध है।

वहीं पावर की बात करें तो इसमें 3 किलोवाट-घंटे की लिथियम-आयन बैटरी लगी है जो लगभग 3.5 घंटे में तेजी से चार्ज हो जाती है, साथ ही इसमें बैटरी बदलने की सुविधा भी है।

इसमें 42 लीटर का विशाल बूट स्पेस, रिवर्स असिस्ट मोड और ट्यूबलेस टायरों के साथ मजबूत स्टील के पहिये शामिल हैं।

Lectrix Nduro 3.0 में 160 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है। इसकी सीट की ऊंचाई 700 mm है, इसलिए कम या ज्यादा हाइट वाले लोग भी इसे आराम से चला सकते हैं। स्कूटर से बाहर जाते समय हेलमेट और दूसरे जरूरी सामान रखने की जरूरत पड़ती है।

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