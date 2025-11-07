Lenskart ने भारत में लॉन्च करेगा एआई-संचालित स्मार्ट ग्लास, Snapdragon AR1 Chip और Sony Camera से होगा लैस

B by Lenskart AI-Powered Smart Glasses: भारत की टॉप आईवियर ब्रांड लेंसकार्ट ने अब नए एआई-संचालित स्मार्ट ग्लास लॉन्च करने की घोषणा की है। इसे अगले महीने के अंत तक भारतीय बाज़ार में उतारने की उम्मीद है। आईवियर ब्रांड एआई-संचालित स्मार्ट ग्लास के साथ, लेंसकार्ट एआई स्मार्ट ग्लास उद्योग में अपना अगला कदम रखने की तैयारी में है।

लेंसकार्ट का आगामी एआई-संचालित स्मार्ट ग्लास अपने यूजर्स को सोनी कैमरा और वॉयस-बेस्ड एआई असिस्टेंट (जेमिनी 2.5 लाइव पर आधारित) प्रदान करेगा, और यह क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन AR1 चिपसेट द्वारा संचालित होगा। इसके अलावा, अन्य समान प्रतिस्पर्धी उत्पादों की तुलना में, यह 20% हल्का है और इसका वजन केवल 40 ग्राम है। इसे देश के डेवलपर इकोसिस्टम में उपलब्ध कराने के बाद, तृतीय-पक्ष डेवलपर्स और उपभोक्ता ऐप्स लेंसकार्ट की उत्पाद क्षमताओं को अपनी सेवाओं में एकीकृत कर सकेंगे – डिजिटल भुगतान, मनोरंजन, फिटनेस ट्रैकिंग से लेकर भोजन वितरण तक।

ब्रांड के अनुसार, बी बाय लेंसकार्ट का लक्ष्य स्मार्ट ग्लासेस को सिर्फ़ एक फ़ैशन एक्सेसरी से एक बहुउद्देश्यीय पहनने योग्य वस्तु में बदलना है। साथ ही, यह अनुमान कि स्मार्ट ग्लासेस का बाज़ार 2030 तक 4-5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा, ब्रांड के लिए ऐसे उत्पाद में निवेश करने के लिए एक मज़बूत प्रेरणा है। एक्सआर और एआई स्टार्टअप्स, जैसे कि अजना लेंस, में इसके निवेश से कंपनी को मज़बूत तकनीकें भी मिलती हैं। बी बाय लेंसकार्ट की डिज़ाइन और इंजीनियरिंग प्रक्रिया दोनों भारत में ही होती है, और उम्मीद है कि ब्रांड इसे इसी साल दिसंबर 2025 में बाज़ार में उपलब्ध करा देगा।