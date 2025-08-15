  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. Lionel Messi India Visit Confirmed: मेसी की भारत यात्रा को हरी झंडी, कोलकाता लैंड करने के बाद इन तीन शहरों का करेंगे दौरा

Lionel Messi India Visit Confirmed: मेसी की भारत यात्रा को हरी झंडी, कोलकाता लैंड करने के बाद इन तीन शहरों का करेंगे दौरा

Lionel Messi India Visit Confirmed: भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दुनिया के दिग्गज फुटबॉल स्टार में से एक लियोनेल मेसी की बहुप्रतीक्षित भारत यात्रा को अंतिम मंजूरी मिल गई है। अर्जेंटीना के सुपरस्टार मेसी की यह यात्रा 12 दिसंबर में कोलकाता लैंड करने के साथ शुरू होगी। इस दौरान वह पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Lionel Messi India Visit Confirmed: भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दुनिया के दिग्गज फुटबॉल स्टार में से एक लियोनेल मेसी की बहुप्रतीक्षित भारत यात्रा को अंतिम मंजूरी मिल गई है। अर्जेंटीना के सुपरस्टार मेसी की यह यात्रा 12 दिसंबर में कोलकाता लैंड करने के साथ शुरू होगी। इस दौरान वह पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं।

पढ़ें :- FIFA World Cup 2026 : अब तक 13 टीमों ने फुटबॉल विश्व कप के लिए किया क्वालिफाई, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किया टिकट

समाचार एजेंसी पीआईटी की रिपोर्ट के अनुसार, लियोनेल मेसी की बहुप्रतीक्षित भारत यात्रा को अंतिम मंजूरी मिल गई है। अर्जेंटीना के सुपरस्टार मेसी 12 दिसंबर को कोलकाता से अपने तीन शहरों के दौरे की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम के प्रमोटर सतद्रु दत्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। फुटबॉल के दीवाने शहर कोलकाता मेसी की ‘गोट टूर ऑफ इंडिया 2025’ नामक इस तूफानी यात्रा का पहला पड़ाव होगा, जिसके बाद अहमदाबाद, मुंबई और नई दिल्ली का दौरा होगा। यह यात्रा 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके आवास पर एक बैठक के बाद समाप्त होगी।

सतद्रु, जिन्होंने पहले माराडोना, पेले और अन्य खिलाड़ियों को भारत लाने में अहम भूमिका निभाई थी, इस साल की शुरुआत में मेसी से मिले और उन्हें भारत में अर्जेंटीना फुटबॉल के बड़े फैन बेस के बारे में बताया। मनीकंट्रोल से सतद्रु ने कहा, “पहले मैं उनके पिता से मिला और उन्हें बताया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। इसके बाद 28 फरवरी को मेसी मुझसे 45 मिनट तक मिले और जानना चाहते थे कि असल में योजना क्या है। जब उन्हें यकीन हो गया कि यह सब सार्थक है, तो उन्होंने आने का वादा किया।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो भारत आकर खेलेंगे मैच? AFC चैंपियंस लीग टू के ड्रॉ का हुआ ऐलान

क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो भारत आकर खेलेंगे मैच? AFC चैंपियंस लीग टू के...

Lionel Messi India Visit Confirmed: मेसी की भारत यात्रा को हरी झंडी, कोलकाता लैंड करने के बाद इन तीन शहरों का करेंगे दौरा

Lionel Messi India Visit Confirmed: मेसी की भारत यात्रा को हरी झंडी,...

'मैं दुआ करता हूं कि भारत एशिया कप में PAK के खिलाफ खेलने से मना कर दे...' पाकिस्तानी क्रिकेटर को शर्मनाक हार का सताने लगा डर

'मैं दुआ करता हूं कि भारत एशिया कप में PAK के खिलाफ...

Leander Paes Father Passes Away : ओलंपिक पदक विजेता व दिग्गज टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस के पिता का निधन, शोक में डूबा खेल जगत

Leander Paes Father Passes Away : ओलंपिक पदक विजेता व दिग्गज टेनिस...

Arjun Tendulkar fiance: कौन हैं सान‍िया चंडोक? जिनसे अर्जुन तेंदुलकर की गुपचुप हुई सगाई, अरबपति परिवार से है नाता

Arjun Tendulkar fiance: कौन हैं सान‍िया चंडोक? जिनसे अर्जुन तेंदुलकर की गुपचुप...

Asia Cup 2025: 'ऐसा नहीं हो सकता कि सीमा पर लड़ाई हो और हम जाकर क्रिकेट खेलें...' हरभजन ने BCCI और टीम इंडिया को जमकर सुनाया

Asia Cup 2025: 'ऐसा नहीं हो सकता कि सीमा पर लड़ाई हो...