Lionel Messi India Visit Confirmed: मेसी की भारत यात्रा को हरी झंडी, कोलकाता लैंड करने के बाद इन तीन शहरों का करेंगे दौरा

Lionel Messi India Visit Confirmed: भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दुनिया के दिग्गज फुटबॉल स्टार में से एक लियोनेल मेसी की बहुप्रतीक्षित भारत यात्रा को अंतिम मंजूरी मिल गई है। अर्जेंटीना के सुपरस्टार मेसी की यह यात्रा 12 दिसंबर में कोलकाता लैंड करने के साथ शुरू होगी। इस दौरान वह पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं।
समाचार एजेंसी पीआईटी की रिपोर्ट के अनुसार, लियोनेल मेसी की बहुप्रतीक्षित भारत यात्रा को अंतिम मंजूरी मिल गई है। अर्जेंटीना के सुपरस्टार मेसी 12 दिसंबर को कोलकाता से अपने तीन शहरों के दौरे की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम के प्रमोटर सतद्रु दत्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। फुटबॉल के दीवाने शहर कोलकाता मेसी की ‘गोट टूर ऑफ इंडिया 2025’ नामक इस तूफानी यात्रा का पहला पड़ाव होगा, जिसके बाद अहमदाबाद, मुंबई और नई दिल्ली का दौरा होगा। यह यात्रा 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके आवास पर एक बैठक के बाद समाप्त होगी।
सतद्रु, जिन्होंने पहले माराडोना, पेले और अन्य खिलाड़ियों को भारत लाने में अहम भूमिका निभाई थी, इस साल की शुरुआत में मेसी से मिले और उन्हें भारत में अर्जेंटीना फुटबॉल के बड़े फैन बेस के बारे में बताया। मनीकंट्रोल से सतद्रु ने कहा, “पहले मैं उनके पिता से मिला और उन्हें बताया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। इसके बाद 28 फरवरी को मेसी मुझसे 45 मिनट तक मिले और जानना चाहते थे कि असल में योजना क्या है। जब उन्हें यकीन हो गया कि यह सब सार्थक है, तो उन्होंने आने का वादा किया।”