अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में की दारू पार्टी, वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर निलंबित

Doctor Viral Video: महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक, यह मामला 15 अक्टूबर की रात का है। एक व्यक्ति अपने परिजन की मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए पोस्टमार्टम रूम के बाहर इंतजार कर रहा था। काफी देर तक जब कोई कर्मचारी बाहर नहीं आया, तो उसने खिड़की से अंदर झांका। वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर कथित तौर पर शराब पीते दिखाई दिए। व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। अस्पताल में जरूरी दस्तावेज के लिए इंतजार कर रहे परिजनों और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठने लगे। हालांकि, वायरल वीडियो के आधार पर घटना के सभी पहलुओं की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी जरूरी है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका प्रशासन ने संबंधित डॉक्टर और कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसके बाद मनपा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी ने 16 अक्टूबर को डॉ. वैभव म्हस्के को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया।

प्रशासन के मुताबिक, डॉक्टर के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी। महाराष्ट्र सिविल सेवा (आचरण) नियमों के उल्लंघन के मामले में 15 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया तय की गई है। निलंबन अवधि के दौरान डॉक्टर को मुख्यालय छोड़ने और निजी प्रैक्टिस या अन्य व्यवसाय करने पर भी रोक लगाई गई है।

इस घटना ने अस्पतालों में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की जवाबदेही और संवेदनशील परिस्थितियों में सेवाएं देने की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब विभागीय जांच में सामने आने वाले तथ्यों पर सबकी नजर रहेगी।