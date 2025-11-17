Lenovo Legion 5 2025 भारत में लॉन्च, AMD Ryzen 7 260 प्रोसेसर और NVIDIA GeForce RTX 5050 GPU से है लैस

Lenovo Legion 5 2025 Launched in India: नवीनतम लेनोवो लीजन 5 2025 गेमिंग लैपटॉप आधिकारिक तौर पर भारतीय बाज़ार में लॉन्च हो गया है। जिसमें AMD Ryzen 7 260 प्रोसेसर और NVIDIA GeForce RTX 5050 GPU जैसी खूबियां मौजूद हैं। इसे अमेज़न शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, देश में खरीदा जा सकेगा। आइये इस लेटेस्ट डिवाइस, इसके स्पेसिफिकेशन और कीमत के बारे में जान लेते हैं-

लेनोवो लीजन 5 2025 (83M00073IN) को भारतीय बाज़ार में एक AI-संचालित गेमिंग लैपटॉप के रूप में पेश किया गया है, और यह AMD Ryzen 7 260 प्रोसेसर द्वारा संचालित है। स्थिर प्रदर्शन के लिए, यह 160W TDP वाला कोल्ड फ्रंट वेपर भी प्रदान करता है। टर्बो-चार्ज्ड 3D फ़ैन, मज़बूत कॉपर 3D हीटपाइप और एल्युमीनियम हीट सिंक इसके हिस्से हैं, और डिवाइस में AI टूल्स वाला गेमिंग ज़ोन भी है। इसके अलावा, इसमें NVIDIA GeForce RTX 5050 GPU और लेनोवो AI कोर समर्पित चिप एकीकृत है।

नए लैपटॉप के डिस्प्ले में 15.3 इंच की WUXGA IPS LCD स्क्रीन है, जो 165Hz वेरिएबल रिफ्रेश रेट, 300 निट्स ब्राइटनेस रेट, 16:10 आस्पेक्ट रेशियो, NVIDIA G-Sync और डॉल्बी विज़न को सपोर्ट करती है। यह डिस्प्ले TUV रीनलैंड-प्रमाणित भी है और कम नीली रोशनी में भी सटीक डिस्प्ले अनुभव का वादा करती है। कीबोर्ड की बात करें तो, एक बेहतरीन गेमिंग अनुभव सुनिश्चित करने के लिए, इसमें 100% एंटी-घोस्टिंग, व्हाइट बैकलाइट, 1.6 मिमी की-ट्रैवल और स्वैपेबल की-कैप्स दिए जा रहे हैं।

अन्य प्रमुख विशेषताओं में बेहतर FPS, MUX स्विच, लेनोवो AI नाउ, ई-शटर के साथ HD 720p कैमरा, नाहिमिक ऑडियो, हरमन ट्यून्ड स्टीरियो स्पीकर (2W x 2), वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.2 और विंडोज 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल हैं। डिवाइस में 80Whr की बैटरी है और यह 245W चार्जिंग अडैप्टर के साथ आता है। रैपिड चार्जिंग फ़ीचर केवल 30 मिनट में 70% तक चार्ज प्रदान करता है, और यह 100W USB-C चार्जिंग क्षमता को भी सपोर्ट करता है।

अमेज़न शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म पर, लेनोवो लीजन 5 2025 का 16GB/1TB स्टोरेज मॉडल खरीदने के लिए उपलब्ध है और इसकी कीमत ₹1,37,490 (वास्तविक सूची मूल्य – ₹1,92,390) है। भारतीय ग्राहक इस डिवाइस को केवल एक्लिप्स ब्लैक रंग में ही खरीद पाएंगे, और उन्हें ₹6,666 प्रति माह से शुरू होने वाले EMI विकल्प, ₹3,584.33 से शुरू होने वाले नो-कॉस्ट EMI विकल्प, ₹3,000 तक के बैंक ऑफ़र, अमेज़न पे पर ₹4,124 तक कैशबैक, और भी बहुत कुछ जैसे अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे।