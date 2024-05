Lok Sabha Elections 2024 : कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा ऐलान,बोले- सत्ता मिली तो अग्निपथ योजना करेंगे रद्द

बालासोर। लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) के बीच गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो अग्निपथ योजना (Agneepath Scheme) को रद्द कर देंगे। ओडिशा के बालासोर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि हम अग्निपथ योजना को रद्द करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने अग्निपथ योजना (Agneepath Scheme) लाकर जवानों को मजदूर बना दिया है, हम एक बार फिर जवानों को जवान बनाएंगे।

VIDEO | Lok Sabha Elections 2024: "We are going to cancel the Agniveer (Scheme). The prime minister has turned jawans into labourers, we will turn jawans into jawans once again," says Congress leader Rahul Gandhi during an interaction with reporters in Balasore, Odisha.… pic.twitter.com/4trrE1bxj0

— Press Trust of India (@PTI_News) May 30, 2024