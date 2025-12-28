VIDEO: रेस्टोरेंट में चल रहा था लव जिहाद, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ने पहुंच कर युवकों को पीटा, पुलिस ने मुस्लिम युवकों का काटा चालान

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली के एक रेस्टोरेंट का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते है कि रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी मना रहे दो मुस्लिम युवकों की हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। बर्थडे पार्टी में हिंदू युवतियां भी शामिल थी। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने दोनों युवकों पर लव जिहाद (love jihad) का आरोप लगा पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने रेस्टोरेंट के संचालक सहित दोनों मुस्लिम युवकों का शांति भंग में चलान किया है।

बरेली के प्रेमनगर के हास्टल में रहने वाली एक युवती निजी कॉलेज से बीएससी कर रही है। वह प्रथम वर्ष की छात्रा है। शनिवार को युवती अपना जन्मदिन मनाने के लिए प्रेमनगर के डेन कैफे एंड रेस्टो में गई थी। इस पार्टी में दस लोग शामिल हुए थे, जिसमें छह लड़कियां और चार युवक थे। इसी पार्टी में दो मुस्लिम युवक शान और वाकिफ भी शामिल हुए थे। पार्टी के दौरान किसी ने हिंदू संगठन को सूचना कर दी की रेस्टोरेंट में लव जिहाद चल रहा है। इस पर बड़ी संख्या पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों पर लव जिहाद का अरोप लगा मारपीट करने लगे। कार्यकर्ताओं ले लालू घूसों से दोनों मुस्लिम युवकों की जमकर पिटाई की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामे को शांत कराया। इस दौरान मुस्लिम युवक वाकिफ मौके से फरार हो गया। वहीं हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने शान और युवती सहित रेस्टोरेंट के संचालक को थाने ले गई। युवती ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसकी बुआ प्रेम नगर में रहती है, जिस पर पुलिस ने बुआ को बुलाकर युवती को उनके हवाले कर दिया।

वहीं पुलिस जब रेस्टोरेंट संचालक शैलेंद्र गंगवार और शान की शांति भंग में चालान करने लगे, तभी सीओ प्रथम आशुतोष मौके पर पहुंच गए। इस दौरान उनको पता चला कि एक युवक वाकिफ मौके से फरार हो गया। इस पर उन्होने थाना प्रभारी को फटकार लगाई और फरार युवक वाकिफ को पकड़ कर लाने के लिए कहा। इस प्रेमनगर पुलिस ने दबिश देकर फरार युवक वाकिफ को गिरफ्तार कर थाने ले आई। इसके बाद संचालक शैलेंद्र गंगवार और दोनों मुस्लिम युवक शान व वाकिफ का शांति भंग में चालान किया गया।