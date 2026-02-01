LPG Rate Hike : आम आदमी को बजट पेश होने से पहले लगा महंगाई का झटका, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े

LPG Rate Hike : केंद्रीय बजट पेश होने से पहले आज (1 फरवरी 2026) को आम आदमी को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिये हैं। जिसको लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने कहा कि बजट से ठीक पहले ‘महंगाई मैन’ मोदी ने जनता पर महंगाई का हंटर चला दिया।

जानकारी के अनुसार, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रविवार (1 फरवरी 2026) को 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में ₹49 की बढ़ोतरी की है, और नई कीमतें रविवार (1 फरवरी, 2026) से लागू हो गई हैं। देश की राजधानी में, 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की रिटेल कीमत बदलकर ₹1,740.50 कर दी गई है, जबकि 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

यह जनवरी में हुई कीमत बढ़ोतरी के बाद हुआ है, जब कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई गई थीं, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे कमर्शियल यूज़र्स पर लागत का बोझ बढ़ गया था। पिछले महीने, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में ₹111 की बढ़ोतरी की थी, जिससे दिल्ली में इसकी रिटेल कीमत ₹1,691.50 हो गई थी।

कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस ने एक्स पोस्ट में लिखा, ” बजट से ठीक पहले ‘महंगाई मैन’ मोदी ने जनता पर महंगाई का हंटर चला दिया… आज 1 फरवरी से कमर्शियल LPG सिलेंडर के लिए आपको पूरे 50 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे… अभी 1 जनवरी को ही मोदी सरकार ने कमर्शियल LPG पर 111 रुपए बढ़ाए थे… ‘मोदी सरकार’ मतलब ‘वसूली सरकार’…”