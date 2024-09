Lucknow Crime : भाजपा नेता का बेटा लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर करता है ब्लैकमेल, पत्नी ने हजरतगंज थाने में दर्ज कराया केस

यूपी की राजधानी लखनऊ में भाजपा नेता और राज्य ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष सीताराम कश्यप (BJP leader and former president of State Lalit Kala Academy, Sitaram Kashyap) की बहू ने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता की बहू ने ससुर सहित पति और परिजनों पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है।