Lucknow: पिता ने घर बनवाने के लिए जमा किए थे 13 लाख रुपये; बेटे ने ऑनलाइन गेमिंग में गंवाए, फिर लगा ली फांसी

Lucknow: यूपी की राजधानी लखनऊ में ऑनलाइन गेमिंग में पिता के अकाउंट से 13 लाख रुपये गंवाने के बाद एक किशोर ने आत्महत्या कर ली। मृतक कथित तौर पर ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेलता था और वह पिता के इकट्ठा किए गए रुपयों को हार गया, जिसे उन्होंने मकान बनवाने के लिए खेत बेचकर बैंक में जमा किए थे। इस घटना के बाद पूरा परिवार गहरे सदमें में है।

जानकारी के अनुसार, यह मामला मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के धनुवासाड़ गांव का है। जहां पर सुरेश कुमार यादव के 13 साल के बेटे यश कुमार का शव सोमवार रात फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि सुरेश कुमार ने बैंक मैनेजर को खाते से पैसे गायब होने की शिकायत की थी। जिसके बाद उन्होंने आकर परिजनों को पूरी बात बताई। जब यश को पता चला कि बैंक अकाउंट से रुपये गायब होने की जानकारी उसके पिता को हो गयी तो वह चुपचाप अपने कमरे गए और उसने यह खौफनाक कदम उठाया। वहीं, जब रात को यश की बहन गुनगुन कमरे में गई तो यश को फंदे पर लटका पाया।

गुनगुन चीख पड़ी तो आवाज सुनकर परिजन छत पर पहुंचे और यश को फंदे से नीचे उतारकर सीएचसी लेकर गए। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता सुरेश कुमार यादव का कहना है कि उनका बेटा कोचिंग गया था और जब वह घर वापस आए तो उन्होंने उसे फांसी लटके देखा। जब उसने यह किया तब घर पर कोई नहीं था… वह ऑनलाइन गेम खेल रहा था। उनके खाते में 11 लाख रुपये थे और बेटे ने कुछ और पैसे डालकर सब कुछ गंवा दिया। उसने उन्हें कुछ नहीं बताया।”