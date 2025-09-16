  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Lucknow: पिता ने घर बनवाने के लिए जमा किए थे 13 लाख रुपये; बेटे ने ऑनलाइन गेमिंग में गंवाए, फिर लगा ली फांसी

Lucknow: पिता ने घर बनवाने के लिए जमा किए थे 13 लाख रुपये; बेटे ने ऑनलाइन गेमिंग में गंवाए, फिर लगा ली फांसी

Lucknow: यूपी की राजधानी लखनऊ में ऑनलाइन गेमिंग में पिता के अकाउंट से 13 लाख रुपये गंवाने के बाद एक किशोर ने आत्महत्या कर ली। मृतक कथित तौर पर ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेलता था और वह पिता के इकट्ठा किए गए रुपयों को हार गया, जिसे उन्होंने मकान बनवाने के लिए खेत बेचकर बैंक में जमा किए थे। इस घटना के बाद पूरा परिवार गहरे सदमें में है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Lucknow: यूपी की राजधानी लखनऊ में ऑनलाइन गेमिंग में पिता के अकाउंट से 13 लाख रुपये गंवाने के बाद एक किशोर ने आत्महत्या कर ली। मृतक कथित तौर पर ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेलता था और वह पिता के इकट्ठा किए गए रुपयों को हार गया, जिसे उन्होंने मकान बनवाने के लिए खेत बेचकर बैंक में जमा किए थे। इस घटना के बाद पूरा परिवार गहरे सदमें में है।

पढ़ें :- Lucknow Mahotsav 2025: लखनऊ महोत्सव में बारिश से प्लेसमेंट काउंटर में भरा कीचड़, 25 हजार युवाओं के लिए नौकरी का सपना पड़ा फीका

जानकारी के अनुसार, यह मामला मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के धनुवासाड़ गांव का है। जहां पर सुरेश कुमार यादव के 13 साल के बेटे यश कुमार का शव सोमवार रात फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि सुरेश कुमार ने बैंक मैनेजर को खाते से पैसे गायब होने की शिकायत की थी। जिसके बाद उन्होंने आकर परिजनों को पूरी बात बताई। जब यश को पता चला कि बैंक अकाउंट से रुपये गायब होने की जानकारी उसके पिता को हो गयी तो वह चुपचाप अपने कमरे गए और उसने यह खौफनाक कदम उठाया। वहीं, जब रात को यश की बहन गुनगुन कमरे में गई तो यश को फंदे पर लटका पाया।

गुनगुन चीख पड़ी तो आवाज सुनकर परिजन छत पर पहुंचे और यश को फंदे से नीचे उतारकर सीएचसी लेकर गए। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता सुरेश कुमार यादव का कहना है कि उनका बेटा कोचिंग गया था और जब वह घर वापस आए तो उन्होंने उसे फांसी लटके देखा। जब उसने यह किया तब घर पर कोई नहीं था… वह ऑनलाइन गेम खेल रहा था। उनके खाते में 11 लाख रुपये थे और बेटे ने कुछ और पैसे डालकर सब कुछ गंवा दिया। उसने उन्हें कुछ नहीं बताया।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Lucknow Mahotsav 2025: लखनऊ महोत्सव में बारिश से प्लेसमेंट काउंटर में भरा कीचड़, 25 हजार युवाओं के लिए नौकरी का सपना पड़ा फीका

Lucknow Mahotsav 2025: लखनऊ महोत्सव में बारिश से प्लेसमेंट काउंटर में भरा...

Lucknow: पिता ने घर बनवाने के लिए जमा किए थे 13 लाख रुपये; बेटे ने ऑनलाइन गेमिंग में गंवाए, फिर लगा ली फांसी

Lucknow: पिता ने घर बनवाने के लिए जमा किए थे 13 लाख...

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद नरम हुआ अमेरिका, आज एक ही मेज पर बैठ कर करेगा बात

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद नरम हुआ अमेरिका, आज...

UP Politics: पंचायत व विधानसभा चुनाव को लेकर रालोद की तैयारियां शुरू ,कार्यकर्ताओं में जोश भरने लखनऊ आएंगे जयंत चौधरी

UP Politics: पंचायत व विधानसभा चुनाव को लेकर रालोद की तैयारियां शुरू...

VIDEO-सिद्धार्थनगर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष का डर्टी कांड वायरल, पार्टी ने किया निष्कासित, विपक्ष हमलावर

VIDEO-सिद्धार्थनगर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष का डर्टी कांड वायरल, पार्टी ने किया निष्कासित,...

गोरखपुर में पशु तस्करों ने युवक के मुंह में मारी गोली, हत्या की बाद लोगों में आक्रोश

गोरखपुर में पशु तस्करों ने युवक के मुंह में मारी गोली, हत्या...