लखनऊ: गणेश विसर्जन के दौरान सई नदी में डूबे तीन युवकों का मिला शव, रातभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन

लखनऊ : मोहनलालगंज में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान सई नदी में डूबे तीन युवकों की तलाश बुधवार को पूरी हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने धीरज (35), हरिप्रसाद (40) और प्रमोद (22) के शव बरामद कर लिए। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

हादसा मंगलवार शाम करीब 5 बजे जबरैला पुल के पास हुआ था। सिसेंडी गांव से लोग गणेश प्रतिमा लेकर विसर्जन के लिए यहां पहुंचे थे। इसी दौरान तीन युवक नदी के गहरे और तेज बहाव वाले हिस्से में चले गए और देखते ही देखते पानी में डूब गए।

अंधेरे में भी जारी रही तलाश

घटना के बाद स्थानीय गोताखोरों ने युवकों को खोजने की कोशिश की। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम नाव और दूसरे बचाव उपकरणों के साथ नदी में उतरी। रात होने के बावजूद सर्च ऑपरेशन बंद नहीं किया गया और रोशनी की व्यवस्था कर तलाश जारी रखी गई। बुधवार को टीम ने पहले दो शवों को नदी से बाहर निकाला। इसके बाद तीसरे युवक प्रमोद की तलाश करीब तीन किलोमीटर के दायरे में की गई और उसका शव भी बरामद कर लिया गया।

विसर्जन के दौरान मची थी अफरा-तफरी

बताया गया कि सिसेंडी और आसपास के लोग हर साल जबरैला पुल के पास सई नदी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए पहुंचते हैं। मंगलवार को भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई थी और युवकों की तलाश को लेकर स्थानीय लोगों ने बचाव व्यवस्था पर सवाल भी उठाए थे।