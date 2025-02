Lucknow News: Ranveer AIladabadia की जुबान काटने वाले को एक लाख रुपये का इनाम, अखिल भारत हिंदू महासभा नेता ने किया ऐलान

लखनऊ। कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लैटेंट (Comedy Show India’s Got Latent) पर दी गई विवादित टिप्पणी के बाद से यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer AIladabadia ) की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मामले में रणवीर पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है।

अब इस मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा (All India Hindu Mahasabha) ने रणवीर इलादाबादिया की जुबान काटने वाले को एक लाख रुपये का इनाम (One lakh rupees reward for the person who cuts Ranveer Iladabadia’s tongue) देने का ऐलान किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लखनऊ में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने यूट्यूबर पर अपनी प्रतिक्रिया करते हुए ये बात कही। उन्होंने रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer AIladabadia ) को सनातन विरोधी बताते हुए कहा कि उसने सनातन के खिलाफ एक अत्यधिक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया है। उसकी गंदी जुबान को काटने वाले को एक लाख का इनाम दिया जाएगा।

आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस ने बुधवार को यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer AIladabadia ) , समय रैना, आशीष चंचलानी, अपूर्व मुखीजा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन यूट्यूबरों द्वारा कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लैटेंट पर की गई टिप्पणियों के बाद विवाद खड़ा हो गया है।

इसके चलके कई शहरों में इनके खिलाफ केस दर्ज कराए जा रहे हैं। वहीं महिला आयोग ने रणवीर इलाबादिया समय रैना और अन्य को तलब किया है। सभी को 17 फरवरी को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। यह सुनवाई नई दिल्ली स्थित एनसीडब्लू कार्य़ालय में होगी।