Lucknow News : योगी सरकार ने सचिवालय सेवा के 15 संयुक्त सचिवों का किया तबादला, जानिए किसको कहां मिली तैनाती?

लखनऊ। यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) ने 15 संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के तबादला कर दिया है। प्रमुख नामों में शकील अहमद सिद्दीकी भी हैं, जो लंबे समय से प्रतीक्षारत थे। उन्हें अब उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात किया गया है। अन्य अधिकारियों को विभिन्न विभागों जैसे गृह, वित्त, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, लोक निर्माण और ऊर्जा में ट्रांसफर किया गया है।

15 joint secretaries transfer List