Lucknow school closed: लखनऊ में फिर बढ़ी स्कूलों की छुट्टी, 8वीं तक के स्कूल इस दिन तक रहेंगे बंद

Lucknow school closed: उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण ठंड पड़ रही है। ठंड के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ में भी ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टी बढ़ा दी गयी है। लखनऊ में प्राइमरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही, 9वीं से 12वीं तक के स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक संचालित होंगे।