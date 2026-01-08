  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Lucknow school closed: लखनऊ में फिर बढ़ी स्कूलों की छुट्टी, 8वीं तक के स्कूल इस दिन तक रहेंगे बंद

Lucknow school closed: लखनऊ में फिर बढ़ी स्कूलों की छुट्टी, 8वीं तक के स्कूल इस दिन तक रहेंगे बंद

उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण ठंड पड़ रही है। ठंड के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ में भी ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टी बढ़ा दी गयी है। लखनऊ में प्राइमरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Lucknow school closed: उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण ठंड पड़ रही है। ठंड के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ में भी ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टी बढ़ा दी गयी है। लखनऊ में प्राइमरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही, 9वीं से 12वीं तक के स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक संचालित होंगे।

पढ़ें :- Lucknow school closed: भीषण ठंड के चलते लखनऊ में आठवीं तक स्कूलों में 8 जनवरी तक रहेंगे बंद

 

 

पढ़ें :- यूपी SIR प्रक्रिया में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे, फाइनल ड्राफ्ट 31 दिसंबर को होगा जारी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Lucknow school closed: लखनऊ में फिर बढ़ी स्कूलों की छुट्टी, 8वीं तक के स्कूल इस दिन तक रहेंगे बंद

Lucknow school closed: लखनऊ में फिर बढ़ी स्कूलों की छुट्टी, 8वीं तक...

IAS Transfer: UP में चार आईएएस अफसरों के हुए तबादले, देखिए लिस्ट

IAS Transfer: UP में चार आईएएस अफसरों के हुए तबादले, देखिए लिस्ट

कोडिन कप सिरप मामला: बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह पर कसेगा ईडी का शिकंजा, बिना हाउसिंग लोन के कैसे बना लिया करोड़ों का घर ?

कोडिन कप सिरप मामला: बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह पर कसेगा ईडी का...

Ballia: कॉलेज गए तीन लड़कियों और एक लड़के का अपहरण, पुलिस ने ट्रेन से चारों किशोरों को किया रेस्क्यू

Ballia: कॉलेज गए तीन लड़कियों और एक लड़के का अपहरण, पुलिस ने...

अखिलेश यादव का गंभीर आरोप, बोले-भाजपा ने एक करोड़ नकली वोट बढ़वाए , ऐसे लोगों के खिलाफ दर्ज हो FIR

अखिलेश यादव का गंभीर आरोप, बोले-भाजपा ने एक करोड़ नकली वोट बढ़वाए...

सपा विधायक विजय सिंह गोंड का लखनऊ SGPGI में इलाज के दौरान निधन, पार्टी में छाई शोक की लहर

सपा विधायक विजय सिंह गोंड का लखनऊ SGPGI में इलाज के दौरान...