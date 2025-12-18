  1. हिन्दी समाचार
  3. हिजाब विवाद: नीतीश कुमार पर आगबबूला हुए जावेद अख्तर, बोले- बिना शर्त उस महिला से मांगे माफी

Doctor Hijab Controversy: सीएम नीतीश कुमार की ओर से सार्वजनिक कार्यक्रम में नवनियुक्त महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। साझा विपक्ष उनकी इस हरकत की कड़ी शब्दों में आलोचना कर रहा है, लेकिन, जेडीयू ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा है कि उनका इरादा गलत नहीं था। इस बीच, मशहूर लेखा और फिल्मकार जावेद अख्तर ने भी इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

पढ़ें :- CM नीतीश ने जिस डॉक्टर का खींचा हिजाब, उसने छोड़ा बिहार; बोलीं- अब नौकरी जॉइन नहीं करूंगी मुझे तकलीफ हुई

पर्दा प्रथा के कड़े आलोचक रहे जावेद अख्तर ने इस मामले में सीएम नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि सीएम को उस महिला से मांगनी चाहिए। अख्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “जो लोग मुझे थोड़ा-बहुत भी जानते हैं, वे जानते हैं कि मैं पर्दे के पारंपरिक कॉन्सेप्ट के कितना खिलाफ हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी भी तरह से यह मान लूं कि श्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ जो किया है, वह सही है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। श्री नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए।”

पढ़ें :- Video : अपर्णा बोलीं- महिला की गरिमा, धर्म या जाति पर टिप्पणी निंदनीय, नीतीश का कृत्य और संजय निषाद का बयान  अमर्यादित, मांफी मांगें

जेडीयू ने दी सफाई

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और विवाद बढ़ने पर बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने सफाई देते हुए कहा था कि विपक्ष के और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हमारे नेता को बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नेता को लोग बोल रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि देश में बेटियों का सबसे ज्यादा सम्मान हमारे नेता ने किया है। वह उस बेटी को सम्मान और प्यार से हिजाब हटाने के लिए बोल रहे थे, जिससे समाज और दुनिया उसकी कामियाबी के बाद उनके चेहरे को देखे। वहीं विपक्ष के लोग जो नीतीश कुमार को बोल रहे हैं, उनकी मानसिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये उनकी सोच है।

