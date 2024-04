“Ma Po Si” First Look Out: वेमल की अपकमिंग फिल्म मा पो सी का पहला लुक आउट

“Ma Po Si” first look out: आगामी तमिल फिल्म “मा पो सी” की प्रत्याशा इसके फर्स्ट-लुक पोस्टर के रिलीज के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है, जो अभिनेता वेमल द्वारा निभाए गए चरित्र की एक झलक पेश करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए, पोस्टर में वेमल को एक शिक्षक की मुख्य भूमिका में दिखाया गया है, जिसके हाथ में चॉक है, जो फिल्म की कहानी को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का संकेत देता है।

पोस्टर के साथ एक परिचयात्मक वीडियो है जो तमिलनाडु में शिक्षा के विकास पर प्रकाश डालता है, जो वर्षों से समाज के विभिन्न वर्गों तक इसकी पहुंच पर प्रकाश डालता है। वीडियो सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण के विषयों पर संकेत देते हुए, फिल्म के आधार के लिए मंच तैयार करता है क्योंकि यह क्षेत्र में शिक्षा की यात्रा की पड़ताल करता है।



बोस वेंकट द्वारा निर्देशित, “मा पो सी” एक सम्मोहक सिनेमाई अनुभव होने का वादा करता है जो अपनी आकर्षक कथा के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हुए प्रासंगिक सामाजिक मुद्दों से निपटता है। यह फिल्म प्रशंसित फिल्म निर्माता वेत्रिमारन द्वारा प्रस्तुत की गई है और एसएसएस पिक्चर्स बैनर के तहत सिराज एस द्वारा निर्मित है। फिल्म के आकर्षण में इसके प्रतिभाशाली कलाकार और क्रू शामिल हैं, जिसमें संगीतकार के रूप में सिद्धू कुमार और कार्यकारी निर्माता के रूप में कन्नन एमके ने भूमिका निभाई है।