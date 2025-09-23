Lucknow Update : भांजे की पत्नी के प्यार में पागल मामा ने पार की सारी हदें , जाने कैसे हुआ खुलासा

राजधानी लखनऊ में मामा भांजे की पत्नी के प्यार में में इतना पागल हो गया था कि भांजे को मौत के घाट उतार दिया था । भांजे की पत्नी ने ही हत्या के लिए कहा था। पुलिस ने पत्नी, कथित मामा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से हत्या में प्रयोग किया गया गमछा और बाइक बरामद हो गई है।

क्या है पूरा मामला

गांव के रहने वाले मजदूर रामफेर 18 सितंबर की शाम घर से निकला था। 19 सितंबर की सुबह उसका का शव गांव से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर एक प्लॉटिंग साइट के किनारे इंदिरा नहर के किनारे नाले में मिला।उसकी मोबाइल फोन और चप्पलें गायब थीं। गले पर कुछ चोटे और कसाव जैसा लग रहा था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना आया था। इस मामले में रविवार को मृतक के भाई सुभाष ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस मामले पुलिस टीमें छानबीन में जुटी थी। ब्लाइंड मर्डर के खुलासे में सर्विलांस की मदद से पुलिस को अहम साक्ष्य मिले। रामफेर की सीडीआर से पुलिस लास्ट कॉल करने वाले तक पुलिस पहुंच गई।

घर के बगल में जाते-जाते हो गया मीरा से प्यार

बता दें कि इस मामले को लेकर मोहनलालगंज के एसीपी ने बताया कि रामफेर की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी मीरा, कथित मामा रायबरेली निवासी बसंतलाल और उसके साथ उन्नाव निवासी केतार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित बसंतलाल ने पूछताछ में बताया कि रामफेर के बगल में उसकी दीदी रहती हैं। दीदी के घर अक्सर जाता था। इस दौरान उसकी मुलाकात रामफेर की पत्नी मीरा से हुई थी। दोनों में नजदीकियां बढ़ गई। इधर, रामफेर शराब का आदी था और नशे में आए दिन पत्नी मीरा से मारपीट करता था। इसी से तंग आकर मीरा और मामा ने रामफेर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

शराब पिलाकर की वारदात

रामफेर को पत्नी मीरा और बसंतलाल के अवैध संबंधों की भनक लग गयी थी। वह दोनों के संबंधों का विरोध कर रहा था। योजना के तहत कथित मामा साथी केतार के साथ घटनास्थल पहुंचा था।उसने रामफेर को वहां बुलाकर शराब पिलाई। रामफेर जब नशे में हो गया तो आरोपित बसंतलाल ने अपने साथी के साथ मिलकर उसे पकड़ लिया और उसका गला गमछे से कस दिया। बेसुध होने पर नाले में डुबोकर हत्या कर दी थी। इसके बाद रामफेर का मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गया था।

भांजे की पत्नी को घर ले जाना चाहता था कथित मामा

हत्याकांड का आरोपित बसंतलाल अपने भांजे की पत्नी मीरा के प्यार में इतना पागल हो गया था कि उसने सभी हदें पार कर दी। वह मीरा को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता था। वह अपनी पत्नी को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बसंतलाल की पत्नी को मीरा से उसके प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी हो गई, उसने विरोध भी किया था। आरोपित बसंतलाल ने पत्नी को मना लिया था कि वह मीरा को भी साथ में रखेगा।

घटना के बाद मीरा ने कथित मामा से की थी मुलाकात

मामा बसंतलाल ने वारदात के बाद देर रात मीरा को प्लान के तहत सब कुछ होने की जानकारी दी थी। इसके बाद दोनों लोगों ने मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद मीरा घर वापस आ गई थी। सुबह वह रामफेर को खोजने का नाटक कर रही थी। रामफेर के एक बेटी प्रियंका (13) व एक बेटा प्रिंस (11) है। मीरा अब जेल चली गई है। दोंनो बच्चें बेसहारा हो गए हैं। समाजसेवी सुभाष गुप्ता ने दोनों की मदद का संकल्प लिया है।