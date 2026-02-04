  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Maha Shivratri 2026 : महाशिवरात्रि दिव्य चेतना और शिव तत्व में विश्राम का सर्वोच्च व्रत , करें रात्रि जागरण

Maha Shivratri 2026 : महाशिवरात्रि दिव्य चेतना और शिव तत्व में विश्राम का सर्वोच्च व्रत , करें रात्रि जागरण

भगवान शिव की आराधना का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए वरदान होता है। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए इस साल 15 फरवरी रविवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Vijaya Ekadashi 2026 Vrat : भगवान राम ने व्रत रखा था विजया एकादशी का व्रत , जानें शुभ मुहूर्त और पारण का समय
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Maha Shivratri 2026 : महाशिवरात्रि दिव्य चेतना और शिव तत्व में विश्राम का सर्वोच्च व्रत , करें रात्रि जागरण

Maha Shivratri 2026 : महाशिवरात्रि दिव्य चेतना और शिव तत्व में विश्राम...

04 फरवरी 2026 का राशिफल: इन राशियों के लिए आज का दिन है अच्छा, पूरे होंगे रुके हुए सभी काम

04 फरवरी 2026 का राशिफल: इन राशियों के लिए आज का दिन...

Vijaya Ekadashi 2026 Vrat : भगवान राम ने व्रत रखा था विजया एकादशी का व्रत , जानें शुभ मुहूर्त और पारण का समय

Vijaya Ekadashi 2026 Vrat : भगवान राम ने व्रत रखा था विजया...

Mahashivratri 2024 : महाशिवरात्रि के शुभ मूहूर्त पर पर लगाएं ये तीन पौधे , बरसेगी महादेव की कृपा

Mahashivratri 2024 : महाशिवरात्रि के शुभ मूहूर्त पर पर लगाएं ये तीन...

03 फरवरी 2026 का राशिफल: आज धन और साझेदारी में सावधानियां फायदेमंद रहेंगी...जानिए क्या कहते हैं आज आपके सितारे?

03 फरवरी 2026 का राशिफल: आज धन और साझेदारी में सावधानियां फायदेमंद...

Mahashivratri 2026 :  महाशिवरात्रि व्रत में इन चीजों को खाना वर्जित ,  जान लें नियम

Mahashivratri 2026 :  महाशिवरात्रि व्रत में इन चीजों को खाना वर्जित , ...