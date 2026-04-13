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Maharashtra Accident : ठाणे में पुल पर सीमेंट मिक्सर से वाहन की टक्कर,नौ की मौत और तीन लोग घायल, रेस्क्यू जारी

महाराष्ट्र में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। महाराष्ट्र पुलिस (Maharashtra Police) ने बताया कि राज्य के ठाणे जिले (Thane District) में एक पुल पर सीमेंट मिक्सर (Cement Mixer) से एक वाहन टकराने से नौ लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

ठाणे। महाराष्ट्र में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। महाराष्ट्र पुलिस (Maharashtra Police) ने बताया कि राज्य के ठाणे जिले (Thane District) में एक पुल पर सीमेंट मिक्सर (Cement Mixer) से एक वाहन टकराने से नौ लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों को पुलिस ने तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां उनका इलाज जारी है।

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पुलिस की ओर से दुर्घटनास्थल पर बचाव एवं राहत कार्य जारी है। हादसे के बाद पुल पर ट्रैफिक जाम हो गया था। पुलिस उसे भी खुलवाने की कोशिश में जुटी है।

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