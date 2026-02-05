महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को मिलेगी Z प्लस सिक्योरिटी, फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला

  1. हिन्दी समाचार
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजित पवार (Nationalist Congress Party chief Ajit Pawar) के निधन के बाद महाराष्ट्र की नई उपमुख्यमंत्री बनीं सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) की सुरक्षा को लेकर देवेंद्र फडणवीस सरकार (Devendra Fadnavis government) ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

महाराष्ट्र की महायुति सरकार (Mahayuti Government) ने प्रदेश की नई डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार (New Deputy CM Sunetra Pawar) की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का फैसला किया। महायुति सरकार (Mahayuti Government) ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को ‘Z प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा (Sunetra Pawar Z Plus Security) देने का निर्णय लिया।

