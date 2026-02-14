  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रि पर औघड़दानी शिव की कृपा पाने के लिए करें ये महाउपाय, शिव साधना में पहने ये वस्त्र

Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रि पर औघड़दानी शिव की कृपा पाने के लिए करें ये महाउपाय, शिव साधना में पहने ये वस्त्र

  औघड़दानी भगवान शिव की कृपा बरसाने वाली यह पावन रात्रि महाशिवरात्रि पर कुछ महा उपाय करने से  भोग और मोक्ष दोनों  की प्राप्ति होती है।  

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Mahashivratri 2026 : अमृता फडणवीस का नया भक्ति गीत 'शंभू रे' रिलीज, पारंपरिक वेशभूषा और नृत्य ने जीता फैंस का दिल

Mahashivratri 2026 : अमृता फडणवीस का नया भक्ति गीत 'शंभू रे' रिलीज,...

Tata Sierra EV : टाटा सिएरा ईवी दमदार लुक और लंबी रेंज के साथ आने को तैयार , जानें कीमत

Tata Sierra EV : टाटा सिएरा ईवी दमदार लुक और लंबी रेंज...

Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रि पर औघड़दानी शिव की कृपा पाने के लिए करें ये महाउपाय, शिव साधना में पहने ये वस्त्र

Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रि पर औघड़दानी शिव की कृपा पाने के लिए...

14 फरवरी 2026 का राशिफल: आज काम में जिम्मेदारी बढ़ेगी, पैसों में सावधानी रखें...जानिए आज क्या कहते हैं आपके सितारे?

14 फरवरी 2026 का राशिफल: आज काम में जिम्मेदारी बढ़ेगी, पैसों में...

Shani Shukra Surya Yuti 2026 : 120 साल बाद मीन राशि में बनेगी शनि-शुक्र-सूर्य की युति, जानें किन राशियों में होगा चमत्कार

Shani Shukra Surya Yuti 2026 : 120 साल बाद मीन राशि में...

Mahashivratri 2026 :  भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं ये फूल , जानिए क्या है इनका आध्यात्मिक महत्व

Mahashivratri 2026 :  भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं ये फूल ,...