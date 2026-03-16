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चुनाव आयोग ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए किया प्रशासनिक फेरबदल, लेकिन ममता बनर्जी को जनता के दिलों से नहीं निकाल सकते : कीर्ति आजाद

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026  (West Bengal Assembly Elections 2026) से पहले हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल पर TMC सांसद कीर्ति आज़ाद (TMC MP Kirti Azad) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने यह कदम अपने आकाओं को खुश करने के लिए उठाया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026  (West Bengal Assembly Elections 2026) से पहले हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल पर TMC सांसद कीर्ति आज़ाद (TMC MP Kirti Azad) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने यह कदम अपने आकाओं को खुश करने के लिए उठाया है। वे पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी (West Bengal CM Mamata Banerjee) को राज्य की जनता के दिलों से नहीं निकाल सकते।

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TMC सांसद सौगत रॉय (TMC MP Saugata Roy) ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल पर कहा कि यह एक गलत कदम है। उन्होंने कहा कि दो चरणों में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों (West Bengal Assembly Elections 2026)  पर कहा कि यह एक अच्छा कदम है कि चुनाव दो चरणों में हो रहे हैं।

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