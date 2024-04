Make this recipe only with curd: गर्मियोंं में ट्राई करें दही की ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपी

Make this recipe only with curd: दही पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी6 और विटामिन बी 12 शरीर को हेल्दी रखने के साथ साथ तमाम बीमारियों से भी दूर रखता है। डेली एक कटोरी दही का सेवन करने से न सिर्फ पेट के लिए फायदेमंद होता है बल्कि इम्यूनिटी को भी बेहतर करता है। खास कर गर्मियों में इसका सेवन करने के खूब फायदे होते है। ऐसे में आप दही से बनी ये चीज ट्राई कर सकते है जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी होती है।

दही तड़का बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन या कढ़ाही में घी को गर्म करें फिर इसमें आधा चम्मच जीरा डालें। फिर इसमें हरी मिर्च और कटा हुआ प्याज डालें।

इसे अच्छी तरह से भून लें। अब इसमें लहसुन का पेस्ट डाल लें। अच्छी तरह से भून लें। फिर इसमें पतला दही डालना है। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालें। फिर इसे चलाते रहें। जब पूरा मसाला मिल जाए तो इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक औऱ चीनी का गोल बनाकर इसमें डाल दें। अब इसे धीमी आंच पर चलाते रहे जब तक यह पक न जाएं। फिर चावल के साथ इसके स्वाद का आनंद लें।