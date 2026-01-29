सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाना अजित पवार को श्रद्धांजलि होगी, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल सहित कई दिग्गजों ने की मुलाकात

बारामती। बारामती प्लेन क्रैश (Baramati Plane Crash) में अजित पवार (Ajit Pawar) के निधन के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के भविष्य के साथ-साथ अजित पवार (Ajit Pawar) के बदले सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि बुधवार को हुई इस भीषण त्रासदी से अभी न तो पवार फैमिली और न ही महाराष्ट्र की जनता उबर पाई होगी, लेकिन राजनीति में चर्चाएं और मांगें तो होती ही रहती है। बारामती में गुरुवार को अजित पवार (Ajit Pawar) के अंतिम संस्कार के बाद पार्टी और पद को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) से कई नेताओं ने मुलाकात की है।

नरहरि जिरवाल ने की सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाने की मांग

इस बीच अजित पवार (Ajit Pawar) की पत्नी सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) को डिप्टी सीएम बनाए जाने की मांग उठने लगी है। NCP के कैबिनेट मंत्री नरहरि जिरवाल (Cabinet Minister Narhari Zirwal) ने मांग की है कि सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) को उपमुख्यमंत्री बनाया जाए। सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) इस समय राज्यसभा सांसद हैं। अजित के निधन के बाद अब पार्टी और पद किसे मिलेगा, यह कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। एनसीपी के नेता और मंत्री नरहरी झिरवाल ने कहा कि सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) को डिप्टी सीएम बनाना अजित पवार (Ajit Pawar) को एक श्रद्धांजलि होगी। उनके अनुसार, यह कदम पवार परिवार की राजनीतिक विरासत को जारी रखने और अजीत पवार के प्रति एक श्रद्धांजलि के रूप में होगा।

प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल सहित नेता सुनेत्रा से मिले

गुरुवार को प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे ने सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) से मुलाकात की, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्होंने उन्हें उपमुख्यमंत्री बनने के लिए प्रेरित किया। भुजबल ने इन अटकलों का खंडन करते हुए कहा कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी और त्रासदी के तुरंत बाद कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। एनसीपी अजित पवार (Ajit Pawar) गुट के साथ-साथ शरद पवार गुट के नेता भी सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) से भी मिलने पहुंचे। सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) से मिलने पहुंचे शरद पवार (Sharad Pawar) गुट के नेताओं में जयंत पाटिल, अनिल देशमुख और शशिकांत शिंदे शामिल थे।

कौन हैं सुनेत्रा पवार?

सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) दिवंगत डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार (Ajit Pawar) की पत्नी हैं। अभी वो राज्यसभा की सांसद हैं। सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) ने साल 2024 में शरद पवार (Sunetra Pawar) की बेटी सुप्रिया सुले (Supriya Sule) के खिलाफ बारामती से लोकसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में हार जरूर मिली लेकिन वो एक नेता के तौर पर स्थापित हो गईं। उनके पास बहुत ज्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं है। सुप्रिया सुले से लोकसभा का चुनाव हारने के बाद सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) राज्यसभा के लिए चुनी गईं।

NCP की विरासत को कौन संभालेगा?

अजित पवार (Ajit Pawar) के निधन बाद उनकी पार्टी NCP की विरासत को संभालने को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। सवाल है कि क्या अब एनसीपी की कमान अजित पवार (Ajit Pawar) की पत्नी सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) संभालेंगी? अजित दादा के बेटे पार्थ पवार को लेकर भी बात हो रही है। वहीं दिवंगत नेता अजित पवार (Ajit Pawar) के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल प्रफुल्ल पटेल के नाम का भी जिक्र हो रहा है। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि क्या दो गुटों में बंटी हुई पार्टी फिर से एकजुट हो जाएगी?