RCB Head Coach: डब्ल्यूपीएल 2026 से पहले आरसीबी ने बदला हेड कोच, मालोलन रनागराजन को मिली जिम्मेदारी

RCB Head Coach: आगामी डब्ल्यूपीएल 2026 सीजन से पहले लीग की फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने अपने हेड कोच बदला दिया है। आरसीबी ने मालोलन रंगराजन को नया हेड कोच नियुक्त किया है, जो ल्यूक विलियम्स का स्थान लेंगे, जो 2024 से इस पद को संभाल रहे थे।

दरअसल, आगामी सीज़न के जनवरी की शुरुआत में शुरू होने के साथ, विलियम्स बिग बैश लीग में एडिलेड स्ट्राइकर्स के हेड कोच के रूप में अपनी प्रतिबद्धता में व्यस्त रहेंगे। तमिलनाडु के पूर्व खिलाड़ी मालोलन रंगराजन पिछले छह सालों से आरसीबी के साथ विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। पिछले दो वर्षों से, वह विमेंस टीम के सहायक कोच के रूप में कार्यरत हैं।

मालोलन को हेड कोच नियुक्त किए जाने पर आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा, “मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और मुझे हमारी क्रिकेट संबंधी चर्चाओं में बहुत मज़ा आया। पिछले तीन वर्षों में उनका लड़कियों पर सकारात्मक प्रभाव रहा है और मुझे विश्वास है कि हम दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे और आगामी सीज़न में आरसीबी को सफलता दिलाएंगे।”

बता दें कि आरसीबी की टीम ने डब्ल्यूपीएल 2024 का खिताब अपने नाम किया था, लेकिन पिछला सीजन टीम के लिए कुछ नहीं गुजरा। टीम ने चौथे पायदान पर रहते हुए अपना सीजन समाप्त किया था। उम्मीद है कि आरसीबी गुरुवार को अन्य फ्रेंचाइजी के साथ अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी करेगी।