  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम के आगे ‘स्वामी’ शब्द लगाने पर ममता बनर्जी हुईं आगबबूला, PM मोदी पर साधा निशाना

श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम के आगे ‘स्वामी’ शब्द लगाने पर ममता बनर्जी हुईं आगबबूला, PM मोदी पर साधा निशाना

Sri Ramakrishna Paramahamsa Jayanti : 19वीं सदी के एक महान भारतीय संत, आध्यात्मिक गुरु और युगपुरुष श्री रामकृष्ण परमहंस की आज जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री रामकृष्ण परमहंस को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की ओर से श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम के आगे 'स्वामी' शब्द लगाने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Sri Ramakrishna Paramahamsa Jayanti : 19वीं सदी के एक महान भारतीय संत, आध्यात्मिक गुरु और युगपुरुष श्री रामकृष्ण परमहंस की आज जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने श्री रामकृष्ण परमहंस को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की ओर से श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम के आगे ‘स्वामी’ शब्द लगाने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है।

पढ़ें :- ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2026: गूगल के सीईओ ने पीएम मोदी से की मुलाकात, समिट में 20 फरवरी को लेंगे भाग

दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को उनकी जन्म-जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने अध्यात्म और साधना को जिस प्रकार जीवनशक्ति के रूप में स्थापित किया, वह हर युग में मानवता का कल्याण करता रहेगा। उनके सुविचार और संदेश सदैव प्रेरणापुंज बने रहेंगे।” इस पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रिप्लाई करते हुए लिखा, “फिर से हैरान! एक बार फिर, हमारे प्रधानमंत्री ने बंगाल की महान हस्तियों के प्रति अपनी सांस्कृतिक असंवेदनशीलता को गुस्से में दिखाया है। आज युगावतार (हमारे युग में भगवान के अवतार) श्री श्री रामकृष्ण परमहंसदेव की जयंती है। इस मौके पर महान संत की तारीफ़ करने की कोशिश करते हुए, हमारे PM ने महान संत के नाम के आगे एक ऐसा और गलत प्रीफ़िक्स जोड़ दिया जो पहले कभी नहीं लगा, “स्वामी”!”

टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आगे लिखा, “जैसा कि सब जानते हैं, श्री रामकृष्ण को बड़े पैमाने पर ठाकुर (असल में, भगवान) के नाम से पूजा जाता था। जबकि उनके तपस्वी शिष्यों ने अपने गुरु के गुज़र जाने के बाद रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन बनाया, और उन साधुओं को तब भारतीय परंपराओं के अनुसार “स्वामी” कहा जाता था, गुरु, यानी आचार्य, खुद ठाकुर ही कहलाते रहे। “स्वामी” प्रीफ़िक्स रामकृष्ण ऑर्डर में उनके शिष्यों के लिए था; लेकिन ऑर्डर की पवित्र त्रिमूर्ति ठाकुर-माँ-स्वामीजी ही रही। ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण परमहंसदेव हैं, माँ माँ सारदा हैं, और स्वामीजी स्वामी विवेकानंद हैं। मैं प्रधानमंत्री से गुज़ारिश करती हूँ कि वे बंगाल के उन महान रेनेसां लोगों के लिए नए प्रीफ़िक्स और सफ़िक्स न खोजें जिन्होंने मॉडर्न इंडिया को बनाया।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

राज्य सरकारों की मुफ्त स्कीमों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, बोला- इनका खर्च और कौन उठाएगा? खैरात नहीं रोजगार दो...

राज्य सरकारों की मुफ्त स्कीमों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, बोला- इनका खर्च...

भाजपा नेत्री के साथ अधिवक्ता ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया ​गिरफ्तार

भाजपा नेत्री के साथ अधिवक्ता ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को...

बांग्लादेश ने स्पाइसजेट के लिए अपने एयरस्पेस का इस्तेमाल पर लगाई रोक, जानें क्या है पूरा मामला

बांग्लादेश ने स्पाइसजेट के लिए अपने एयरस्पेस का इस्तेमाल पर लगाई रोक,...

लॉरेंस बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन गिरफ्तार, पाकिस्तान से निकले कनेक्शन, जांच में जुटी पुलिस

लॉरेंस बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन गिरफ्तार, पाकिस्तान से निकले कनेक्शन, जांच...

Ghooskhor Pandat Row : फिल्ममेकर नीरज पांडे ने 'घूसखोर पंडित' टाइटल लिया वापस, सुप्रीम कोर्ट में याचिका का निपटारा

Ghooskhor Pandat Row : फिल्ममेकर नीरज पांडे ने 'घूसखोर पंडित' टाइटल लिया...

श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम के आगे 'स्वामी' शब्द लगाने पर ममता बनर्जी हुईं आगबबूला, PM मोदी पर साधा निशाना

श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम के आगे 'स्वामी' शब्द लगाने पर ममता...