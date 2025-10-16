किसानो की जमीनों पर मालिकाना हक दिलाने के मुद्दे को लगातार उठा रहे मनजीत सिंह, कहा-सीएम से मिलकर फिर करेंगे मांग

पीलीभीत। भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनजीत सिंह ने लगातार लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं। भूमिधरी के मामले को लेकर भी लगातार वो शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं और किसानों की समस्याओं से उनको अवगत करा रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की थी।

इस मुलाकात के दौरान उन्होंने शिकायत की थी कि, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत लखीमपुर खीरी रामपुर बिजनौर सहित कई जिलों में बसे विस्थापित सिक्ख परिवारों और पीलीभीत की पूरनपुर तहसील के ट्रांस शारदा क्षेत्र ग्रामों में पूर्वांचल के परिवारों को उनकी जमीनों का भूमिधरी का अधिकार अभी तक नहीं मिला है।

आए दिन तहसील के कर्मचारी भूमिधरी का अधिकार न मिलने के कारण किसानों को परेशान करते रहते हैं। यही नहीं, कई किसानों की गन्ने के सट्टे भी बंद कर दिए गए हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। साथ ही, जिलाधिकारी पीलीभीत ने 14 अक्टूबर 2025 को अपनी जांच कराकर मुख्यमंत्री के विशेष सचिव को अपनी रिपोर्ट भेजी है, जिसमें बताया गया है कि पूरनपुर तहसील के विजयनगर गौतम नगर राणाप्रताप नगर श्रीनगर भरतपुर रामनगर चंदनगर अयोध्यानगर सिद्धनगर बैलहा बमनपुर भागीरथ टाटरगंज चंदिया हजारा शास्त्रीनगर कबीरगंज नरोसा शांतिनगर अशोक नगर आदि ग्रामों में सिख व पूर्वांचल के किसान परिवार बसे हैं। उन पर किसी भी प्रकार का उत्पीडन व बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा रही है वर्तमान में कोई भी कार्रवाई प्रचलित नहीं है।

मनजीत सिंह ने कहा कि, पूर्व में तहसील के कर्मचारी इस क्षेत्र में भूमिधरी का अधिकार न मिलने के कारण किसानों को परेशान कर रहे थे। शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी से मिलकर और किसानो की जमीनों पर मालिकाना हक जल्द से जल्द दिलवाने की मांग की जाएगी।