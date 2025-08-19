Manu Bhaker ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में जीता डबल ब्रॉन्ज मेडल

Manu Bhaker won Bronze Medal: मनु भाकर ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 219.7 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। कोरियाई और चीनी निशानेबाजों के साथ मुकाबला काफी कड़ा था, लेकिन आखिरी शॉट में 8.7 अंकों के साथ उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। मनु ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है।

पेरिस ओलंपिक की डबल मेडल विनर विजेता मनु भाकर ने मंगलवार को कज़ाकिस्तान के श्यामकेंट में चल रही 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन दो कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। 23 वर्षीय मनु भाकर ने 219.7 अंक हासिल किए और फाइनल में कोरिया की जिन यांग (221.3) और चीन की कियानके मा (223.1) से पीछे रहीं। इससे पहले, मनु भाकर, सुरुचि फोगट और पलक गुलिया की भारतीय तिकड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में 1730 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। चीन (1740) और कोरिया (1731) पोडियम पर शीर्ष पर रहे। इससे पहले सुरुचि और पलक फाइनल के लिए क्वालीफाई करने से चूक गईं।

क्वालिफिकेशन राउंड में मनु ने अंतिम शॉट में परफेक्ट 100 स्कोर किया था और 583 अंक (आरपीओ के बिना) के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर क्वालीफाई किया था। फाइनल में मनु की शुरुआत धीमी रही। पहले पांच शॉट के बाद वह 50.3 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर थी। मनु ने धीरे-धीरे अपना रास्ता बनाया और ग्यारहवें शॉट में एक मजबूत 10.5 ने उन्हें दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया।

मनु बेसलाइन पर मंडराने लगी क्योंकि 17वें शॉट में खराब 9.7 ने उसे बाहर होने के कगार पर ला दिया। लेकिन, उन्होंने खुद को शांत रखा और दिन का अपना दूसरा पोडियम फिनिश हासिल किया। कांस्य पदक एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में मनु का 10वां पोडियम फिनिश है। इस बीच, सुरुचि सिंह ने 574 स्कोर करके 10वां स्थान हासिल किया और पलक ने 573 स्कोर करके 13वां स्थान हासिल किया (आरपीओ के बिना)। आरपीओ शूटर ईशा सिंह ने 577 स्कोर किया और वह कुल मिलाकर 9वें स्थान पर रहीं।