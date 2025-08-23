  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. आपके जैसे बहुत विधायक आए और गए, मैं नौकरी करूं या न करूं कोई फर्क नहीं पड़ता…जब सुभासपा विधायक से बोले डॉक्टर

आपके जैसे बहुत विधायक आए और गए, मैं नौकरी करूं या न करूं कोई फर्क नहीं पड़ता…जब सुभासपा विधायक से बोले डॉक्टर

धायक बेदीराम के बातचीत से डॉक्टर नाराज हो गए और हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि, जिस तरह से आप चिल्ला के बात कर रहे हैं वो मुझे बिल्कुल पंसद नहीं है। मैं नौकरी करूं या न करूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सरकार की मंशा के अनुसार काम कर रहा हूं। इस ​पर विधायक कहते हैं कि, आप समाजवादी पार्टी की मंशा से काम कर रहे हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं कि, नाम में यादव लगा है ​इस तरह का अरोप मत लगाई।

By शिव मौर्या 
Updated Date

गाजीपुर। यूपी के गजीपुर से सुभासपा विधायक बेदीराम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में विधायक बेदीराम और डॉक्टर के बीच तीखी बहस हो रही है। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि, डॉक्टर अपनी कुर्सी छोड़कर चले गए। साथ ही कहा, आपके जैसे बहुत विधायक आए और गए, मुझे काम करना होगा करूंगा नहीं तो इस्तीफा दे दूंगा।

पढ़ें :- लखीमपुर खीरी में कर्ज नहीं चुकाने पर किसान की जमीन कुर्क, अखिलेश यादव बोले-बैंक भाजपा का प्रश्रय प्राप्त खरबपतियों के ख़िलाफ़...

दरअसल, सुभासपा के विधायक बेदीराम सीएचसी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वो डॉक्टर से बातचीत करते हुए तेज—तेज बोल रहे हैं। साथ ही विधायक डॉक्टर से कह रहे हैं कि, गुटाखा खाकर बात करोगे। तमाश बना रखे हैं…सबकी हाजिरी लगा रहे हैं फटाफट…साथ ही विधायक ने कहा, समाजवादी पार्टी मंशा को लेकर तुम अभी भी काम कर रहे हो। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि मरीजों की स्टेटमेंट लेकर इस अस्पताल की व्यवस्था के बारे में सीएम को एक पत्र लिखें।

पढ़ें :- नगर विकास विभाग के कार्यों की सीएम योगी ने की समीक्षा, विकसित होंगी नगर पालिकाएं

वहीं, विधायक बेदीराम के बातचीत से डॉक्टर नाराज हो गए और हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि, जिस तरह से आप चिल्ला के बात कर रहे हैं वो मुझे बिल्कुल पंसद नहीं है। मैं नौकरी करूं या न करूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सरकार की मंशा के अनुसार काम कर रहा हूं। इस ​पर विधायक कहते हैं कि, आप समाजवादी पार्टी की मंशा से काम कर रहे हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं कि, नाम में यादव लगा है ​इस तरह का अरोप मत लगाई।

इस दौरान विधायक के व्यवहार को देखते हुए डॉक्टर गुस्से में आ गए और अपनी कुर्सी से उठकर बोले की अगर बात करनी है तो ठीक से करिए। मैं सरकार की मंशा के अनुसार काम करता हूं। डॉक्टर ने गुस्से में कहा कि आपके जैसे बहुत विधायक आए और चले गए। मुझे नौकरी करना होगा तो करूंगा बरना इस्तीफा दे दूंगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सुनी जनसमस्याएं, दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सुनी जनसमस्याएं, दिए त्वरित निस्तारण...

मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह को मूल कैडर किया गया रिलीव, आजम खान पर कार्रवाई के बाद आए थे चर्चाओं में

मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह को मूल कैडर किया गया रिलीव,...

भारत-नेपाल सीमा पर खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई,21 बोरी यूरिया बरामद

भारत-नेपाल सीमा पर खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई,21 बोरी यूरिया बरामद

लखीमपुर खीरी में कर्ज नहीं चुकाने पर किसान की जमीन कुर्क, अखिलेश यादव बोले-बैंक भाजपा का प्रश्रय प्राप्त खरबपतियों के ख़िलाफ़...

लखीमपुर खीरी में कर्ज नहीं चुकाने पर किसान की जमीन कुर्क, अखिलेश...

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में हुए शामिल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में हुए...

यूपी के इस जिले में बनेगी नई एलिवेटेड रोड, आउटर रिंग रोड से होगी कनेक्ट, इन जिलों को मिलेगी 50 साल तक जाम से राहत

यूपी के इस जिले में बनेगी नई एलिवेटेड रोड, आउटर रिंग रोड...