आपके जैसे बहुत विधायक आए और गए, मैं नौकरी करूं या न करूं कोई फर्क नहीं पड़ता…जब सुभासपा विधायक से बोले डॉक्टर

गाजीपुर। यूपी के गजीपुर से सुभासपा विधायक बेदीराम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में विधायक बेदीराम और डॉक्टर के बीच तीखी बहस हो रही है। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि, डॉक्टर अपनी कुर्सी छोड़कर चले गए। साथ ही कहा, आपके जैसे बहुत विधायक आए और गए, मुझे काम करना होगा करूंगा नहीं तो इस्तीफा दे दूंगा।

दरअसल, सुभासपा के विधायक बेदीराम सीएचसी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वो डॉक्टर से बातचीत करते हुए तेज—तेज बोल रहे हैं। साथ ही विधायक डॉक्टर से कह रहे हैं कि, गुटाखा खाकर बात करोगे। तमाश बना रखे हैं…सबकी हाजिरी लगा रहे हैं फटाफट…साथ ही विधायक ने कहा, समाजवादी पार्टी मंशा को लेकर तुम अभी भी काम कर रहे हो। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि मरीजों की स्टेटमेंट लेकर इस अस्पताल की व्यवस्था के बारे में सीएम को एक पत्र लिखें।

गाजीपुर के जंगीपुर से विधायक बेदीराम

पीला गमछा डाल कर सरकारी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच गए ! चारों तरफ से कैमरे की फ्लैश लाइट देख विधायक जी एक्शन मोड में आ गए !और अस्पताल प्रभारी के ऊपर भड़क गए सोचा कुछ सिंघम स्टाइल में मार देते है । लेकिन सामने बैठा डॉक्टर पीले गमछे को देख…

वहीं, विधायक बेदीराम के बातचीत से डॉक्टर नाराज हो गए और हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि, जिस तरह से आप चिल्ला के बात कर रहे हैं वो मुझे बिल्कुल पंसद नहीं है। मैं नौकरी करूं या न करूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सरकार की मंशा के अनुसार काम कर रहा हूं। इस ​पर विधायक कहते हैं कि, आप समाजवादी पार्टी की मंशा से काम कर रहे हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं कि, नाम में यादव लगा है ​इस तरह का अरोप मत लगाई।

इस दौरान विधायक के व्यवहार को देखते हुए डॉक्टर गुस्से में आ गए और अपनी कुर्सी से उठकर बोले की अगर बात करनी है तो ठीक से करिए। मैं सरकार की मंशा के अनुसार काम करता हूं। डॉक्टर ने गुस्से में कहा कि आपके जैसे बहुत विधायक आए और चले गए। मुझे नौकरी करना होगा तो करूंगा बरना इस्तीफा दे दूंगा।