Viral video: बाइक चोरी करने आए तमाम चोर, असली मालिक के कनफ्यूजन में बच गई मोटरसाइकिल, वीडियो वायरल

चोरी करना कोई  आसान काम नही है ये हिम्मत और दिमाग की बात है। एक चोर हमेशा ही बड़े दिमाग से चोरी करता है ताकि मालिक न धर दबोचे। इसके बाद वो चोरी नहीं लूट हो जाएगा। वहीं  एक वायरल वीडियो ने चोरी के इस खेल को ऐसा मजेदार मोड़ दिया कि देखने वाले हंसते लोटपोट हो गए। इस वीडियो में चोरों की ऐसी फजीहत हुई कि न बाइक चोरी हुई, न मालिक मिला, और न ही किसी की समझ में आया कि आखिर माजरा क्या है!

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पहला चोर, दूसरा टेंशन

वीडियो की स्टार्टिंग होती है जहां एक शख्स जो बड़े प्यार से एक बाइक को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। देखने में लगता है, जैसे उसकी बाइक है। लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है दूसरे शख्स की, जो बाइक पर बैठने की कोशिश करता है। दोनों एक-दूसरे को देखते ही सन्न! पहला सोचता है, “अरे, ये तो मालिक है!” दूसरा भी यही समझता है कि पहला मालिक है। बस, दोनों तुरंत बाइक से दूर हटकर ऐसे खड़े हो जाते हैं, जैसे स्कूल में टीचर के सामने बच्चे पकड़े गए हों।

दूसरा चोर, तीसरा ट्विस्ट

अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरा शख्स तो मालिक होगा। लेकिन नहीं, गौर करने वाली बात ये है कि  दूसरा भी चोर ही निकला। दोनों एक-दूसरे को मालिक समझकर कन्फ्यूज हो रहे हैं कि तभी तीसरा बंदा सीन में आता है और बिना कुछ सोचे बाइक पर बैठ जाता है। अब पहले दो चोरों को लगता है, “अरे, ये तीसरा तो असली मालिक है!” और दोनों अलग-अलग दिशाओं में सरपट भाग लेते हैं। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। तीसरा बंदा, जो अब बाइक का लॉक तोड़ने की जुगत में है, उसे लगता है कि खेल अब उसके हाथ में है।

तीसरे को सरदार जी ने चौंकाया

तभी सीन में दमदार एंट्री होती है एक सरदार जी की, जो चाबी घुमाते हुए बड़े स्टाइल में आ रहे हैं। तीसरे चोर को लगता है, “बस, अब तो पकड़े गए!” उसे लगता है कि सरदार जी बाइक के असली मालिक हैं। वो बाइक छोड़कर ऐसे भागता है, जैसे पीछे शेर पड़ा हो। लेकिन सरदार जी? वो तो बस चाबी घुमाते हुए अपनी कार का दरवाजा खोलने निकल जाते हैं। हद है, भाई!

ट्विस्ट का तड़का, हंसी का धमाका

इस वीडियो में ट्विस्ट इतने हैं कि हॉलीवुड थ्रिलर भी फेल! न बाइक चोरी हुई, न मालिक दिखा, और न ही किसी चोर की हिम्मत पूरी हुई। हर कोई एक-दूसरे को मालिक समझकर भागता रहा। वीडियों को एक्स पर शेयर किया गया है। इसके साथ कैप्शन दिया गया है   “बाइक का चक्कर,” और सचमुच, ये चक्कर ऐसा है कि देखने वाले भी चक्कर खा जाएं।

कमेंट्स में हंसी का मेला

कमेंट सेक्शन में तो मानो हंसी का मेला लगा है। एक यूजर ने पूछा, “कौन है इस स्प्लेंडर का मालिक?”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
