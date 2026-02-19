धर्म छुपाकर विवाह, फिर धर्म परिवर्तन का दबाव—सोनौली में युवक पर मुकदमा दर्ज

  1. हिन्दी समाचार
By ब्यूरो टीम महराजगंज 
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: धर्म छुपाकर शादी करने और बाद में पत्नी पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के गंभीर आरोप में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता की तहरीर पर सोनौली पुलिस ने आरोपी आमिर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला सामने आते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि करीब पाँच वर्ष पहले क्षेत्र के ही युवक ने खुद को हिंदू बताकर उससे शादी की थी। बाद में संदेह होने पर उसकी वास्तविक पहचान मुस्लिम युवक के रूप में उजागर हुई, जिसके बाद पीड़िता मानसिक रूप से टूट गई। आरोप है कि विवाह के बाद आरोपी आमिर तथा उसके परिजन लगातार उस पर धर्म परिवर्तन और नमाज पढ़ने का दबाव बनाते रहे।

पीड़िता ने तहरीर में यह भी बताया कि उसके एक बेटा और एक बेटी हैं। जबकि आरोपी पहले से ही एक मुस्लिम महिला से विवाहित है, जिससे उसकी तीन बेटियाँ और एक बेटा है। इसके बावजूद उसने खुद को अविवाहित और हिंदू बताकर धोखे से विवाह किया।

पीड़िता का कहना है कि 28 जनवरी 2026 को आरोपी ने न्यायालय विशेष विवाह अधिकारी, महराजगंज के समक्ष आवेदन संख्या 59(1) के तहत पुनः एक अन्य हिंदू लड़की से विवाह कराने का प्रयास किया। जानकारी मिलने पर जब प्रार्थिनी ने विरोध किया, तो आरोपी आमिर ने उसके साथ मारपीट की और इस्लामिक रीति-रिवाज अपनाने का दबाव बनाया। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी।

तहरीर में पीड़िता ने बताया है कि आरोपी के सहयोग में अजमत अली उर्फ मताली निवासी सुकरौली तथा केशव पुत्र रामबेलास निवासी सुकरौली भी शामिल हैं, जो कथित रूप से लव जिहाद में उसकी मदद कर रहे हैं।

सोनौली कोतवाल महेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी आमिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

