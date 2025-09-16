Maruti Suzuki Victoris : मारुति सुजुकी विक्टोरिस भारत में लॉन्च जानें वेरिएंट , फीचर्स और कीमत

मारुति सुजुकी इंडिया ने आखिरकार बहुप्रतीक्षित मारुति सुजुकी विक्टोरिस एसयूवी को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये है। इसके सीएनजी वेरिएंट की शुरुआती कीमत 11,49,900 रुपये है। वहीं वेरिएंट्स की बात करें तोविक्टोरिस कुल छह वेरिएंट्स – LXI, VXI, ZXI, ZXI(O), ZXI+ और ZXI+(O) में उपलब्ध है। नई विक्टोरिस आकर्षक लुक और एडवांस फीचर्स से लैस है। इसकी सेल 22 सितंबर से शुरू होगी

बुकिंग राशि

इच्छुक ग्राहक मारुति सुजुकी सब्सक्रिप्शन के जरिए भी विक्टोरिस खरीद सकते हैं। जिसकी मासिक सब्सक्रिप्शन फीस 27,707 रुपये से शुरू होती है। इच्छुक ग्राहक नई विक्टोरिस को ऑनलाइन या अपने नज़दीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं। बुकिंग राशि 11,000 है।

फीचर्स

इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (इनबिल्ट ऐप्स के साथ), 8-स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

पावरट्रेन

Maruti Victoris कई अलग-अलग पावरट्रेन विकल्पों के साथ 21 वेरिएंट में उपलब्ध होगी।

कलर ऑप्शन

कंपनी ने इसे 10 कलर ऑप्शन के साथ पेश किया है।