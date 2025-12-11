  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Mauni Amavasya 2026 : नए साल 2026 में इस दिन पड़ेगी माघी या मौनी अमावस्या, जानें, जानें महत्व और दान

Mauni Amavasya 2026 : नए साल 2026 में इस दिन पड़ेगी माघी या मौनी अमावस्या, जानें, जानें महत्व और दान

नया साल 2026 दहलीज पर खड़ा है। नव वर्ष 2026 के पहले महीन में ही मौनी अमावस्या पड़ेगी।पौराणिक ग्रथों में वर्णित है कि मौनी अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Mauni Amavasya 2026 : नए साल 2026 में इस दिन पड़ेगी माघी या मौनी अमावस्या, जानें, जानें महत्व और दान

Mauni Amavasya 2026 : नए साल 2026 में इस दिन पड़ेगी माघी...

11 दिसंबर 2025 का राशिफलः गुरुवार के दिन इन तीन राशियों की चमकेगी किस्मत, अचानक रुके काम हो जाएंगे पूरे

11 दिसंबर 2025 का राशिफलः गुरुवार के दिन इन तीन राशियों की...

Kharmas 2025 : खरमास में किस्मत चमकाने के लिए करें ये उपाय , सोई हुई किस्मत जाग जाती है

Kharmas 2025 : खरमास में किस्मत चमकाने के लिए करें ये उपाय...

Paush Maas 2025 : सूर्य की साधना करने वाले को पौष मास में करें ये काम , इन चीजों से बनाएं दूरी

Paush Maas 2025 : सूर्य की साधना करने वाले को पौष मास...

10 दिसंबर 2025 का राशिफलः नई योजनाओं को मिलेगी गति, आर्थिक लेन-देन में रहें सतर्क...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

10 दिसंबर 2025 का राशिफलः नई योजनाओं को मिलेगी गति, आर्थिक लेन-देन...

Kharmas 2025 : इस दिन होगी खरमास की शुरुआत , आध्यात्मिक साधना के लिए उत्तम अवसर

Kharmas 2025 : इस दिन होगी खरमास की शुरुआत , आध्यात्मिक साधना...