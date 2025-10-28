MCD Bypolls 2025 : दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर 30 नंवबर को होंगे उपचुनाव, नतीजे 3 दिसंबर को

नई दिल्ली। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग (Delhi State Election Commission) ने नगर निगम दिल्ली (MCD) के 12 वार्डों में होने वाले उप-चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इन वार्डों में मतदान 30 नवंबर को संपन्न होगा, जिसके बाद मतगणना की जाएगी। यह उप-चुनाव (MCD Bypolls) उन सीटों पर हो रहा है जहां हाल ही में पार्षद या तो इस्तीफा दे चुके हैं या फिर अन्य कारणों से पद रिक्त हुए हैं।

दिल्ली नगर निगम उप चुनाव (Delhi Municipal Corporation Bypolls ) के लिए नामांकन 10 नवंबर से शुरू होंगे वहीं मतदान 30 नवंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा इसके बाद 3 दिसंबर को मतगणना होगी।

इस 12 वार्डों में उप चुनाव होंगे

शालीमार बाग

अशोक विहार

चाँदनी चौक

चाँदनी महल

द्वारका – बी

दिचाऊं कलां

नारायणा

संगम विहार – ए

दक्षिण पुरी

ग्रेटर कैलाश

विनोद नगर

चुनाव का पूरा कार्यक्रम

नोटिफिकेशन और नामंकन – 3 नवंबर

नामांकन भरने की अंतिम तारीख- 10 नवंबर

नामांकन की जांच – 12 नवंबर

नामांकन वापस लेने की तारीख – 15 नवंबर

मतदान – 30 नवंबर 2025 (रविवार) सुबह 7.30 से 5.30 बजे तक

मतगणना – 3 दिसंबर 2025