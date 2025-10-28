  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. MCD Bypolls 2025 : दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर 30 नंवबर को होंगे उपचुनाव, नतीजे 3 दिसंबर को

MCD Bypolls 2025 : दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर 30 नंवबर को होंगे उपचुनाव, नतीजे 3 दिसंबर को

दिल्ली राज्य चुनाव आयोग (Delhi State Election Commission) ने नगर निगम दिल्ली (MCD) के 12 वार्डों में होने वाले उप-चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इन वार्डों में मतदान 30 नवंबर को संपन्न होगा, जिसके बाद मतगणना की जाएगी। यह उप-चुनाव (MCD Bypolls) उन सीटों पर हो रहा है जहां हाल ही में पार्षद या तो इस्तीफा दे चुके हैं या फिर अन्य कारणों से पद रिक्त हुए हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग (Delhi State Election Commission) ने नगर निगम दिल्ली (MCD) के 12 वार्डों में होने वाले उप-चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इन वार्डों में मतदान 30 नवंबर को संपन्न होगा, जिसके बाद मतगणना की जाएगी। यह उप-चुनाव (MCD Bypolls) उन सीटों पर हो रहा है जहां हाल ही में पार्षद या तो इस्तीफा दे चुके हैं या फिर अन्य कारणों से पद रिक्त हुए हैं।

पढ़ें :- जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार और बंगाल में हैं मतदाता, दोनों राज्यों को सूचियों में नाम दर्ज होने से मचा हड़कंप

दिल्ली नगर निगम उप चुनाव (Delhi Municipal Corporation Bypolls ) के लिए नामांकन 10 नवंबर से शुरू होंगे वहीं मतदान 30 नवंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा इसके बाद 3 दिसंबर को मतगणना होगी।

इस 12 वार्डों में उप चुनाव होंगे

शालीमार बाग

पढ़ें :- 8th Pay Commission : मोदी कैबिनेट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को दी मंजूरी, SC की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को बनाया चेयरमैन 

अशोक विहार

चाँदनी चौक

चाँदनी महल

द्वारका – बी

दिचाऊं कलां

पढ़ें :- इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा को बड़ी राहत, मुरादाबाद पार्टी दफ्तर खाली कराने का आदेश रद्द, प्रशासन ने थमाया था नोटिस

नारायणा

संगम विहार – ए

दक्षिण पुरी

ग्रेटर कैलाश

विनोद नगर

चुनाव का पूरा कार्यक्रम

पढ़ें :- Delhi Rain : दिल्ली में आज गिरेंगी राहत की बूंदे! जानें राजधानी के किन इलाकों में होगी कृत्रिम बारिश

नोटिफिकेशन और नामंकन – 3 नवंबर

नामांकन भरने की अंतिम तारीख- 10 नवंबर

नामांकन की जांच – 12 नवंबर

नामांकन वापस लेने की तारीख – 15 नवंबर

मतदान – 30 नवंबर 2025 (रविवार) सुबह 7.30 से 5.30 बजे तक

मतगणना – 3 दिसंबर 2025

 

पढ़ें :- Bahraich News : सिंभावली शुगर मिल दिवालिया, किसानों के फंसे 1.4 अरब रुपये, अखिलेश बोले- भाजपाई भ्रष्टाचार ने शुगर मिलों को गन्ने की तरह निचोड़ा

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार और बंगाल में हैं मतदाता, दोनों राज्यों को सूचियों में नाम दर्ज होने से मचा हड़कंप

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार और बंगाल में हैं...

8th Pay Commission : मोदी कैबिनेट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को दी मंजूरी, SC की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को बनाया चेयरमैन 

8th Pay Commission : मोदी कैबिनेट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को दी...

MCD Bypolls 2025 : दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर 30 नंवबर को होंगे उपचुनाव, नतीजे 3 दिसंबर को

MCD Bypolls 2025 : दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर 30...

Delhi Rain : दिल्ली में आज गिरेंगी राहत की बूंदे! जानें राजधानी के किन इलाकों में होगी कृत्रिम बारिश

Delhi Rain : दिल्ली में आज गिरेंगी राहत की बूंदे! जानें राजधानी...

तेज प्रताप लालू प्रसाद यादव से हुए खफा, बोले- वे पिता की छत्रछाया में नहीं, अब अपने दम पर करेंगे राजनीति

तेज प्रताप लालू प्रसाद यादव से हुए खफा, बोले- वे पिता की...

Delhi Crime : सिर्फ लिव इन पार्टनर ही नहीं, UPSC छात्र के पास थे 15 से अधिक लड़कियों के अश्लील वीडियो

Delhi Crime : सिर्फ लिव इन पार्टनर ही नहीं, UPSC छात्र के...