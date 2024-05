4 जून को INDIA गठबंधन को मिलने जा रहा है निर्णायक बहुमत : जयराम रमेश

नई दिल्ली। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव संसद सदस्य जयराम रमेश (General Secretary in-charge Communications, Indian National Congress Member of Parliament Jairam Ramesh) ने कहा कि हमने 77 दिनों में चुनाव आयोग (Election Commission) से 117 शिकायतें कीं। ये शिकायतें आचार संहिता समेत कई अन्य उल्लंघनों के बारे में थीं। उन्होंने कहा कि इनमें 14 शिकायतें नरेंद्र मोदी, 8 शिकायतें CM योगी और 3 शिकायतें गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) के खिलाफ की गईं, लेकिन कई ऐसी शिकायतें हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि 72 दिन,272 सवाल व 0 जवाब। जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने कहा कि हमने पिछले 72 दिनों में नरेंद्र मोदी से 272 सवाल पूछे थे, लेकिन हमें एक भी जवाब नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार बहुत ही सकारात्मक था। ये ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ (Bharat Jodo Nyay Yatra) का परिणाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 23 जनवरी से 16 मार्च तक देश के सामने 5 न्याय और 25 गारंटी रखी। इसके माध्यम से श्रमिक न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय की बात की गई।

