Mercedes-CLE 53 4MATIC+ Coupe : मर्सिडीज-एएमजी सीएलई 53 भारत में 1.35 करोड़ रुपये में लॉन्च,जानें रफ़्तार और सेफ्टी

मर्सिडीज़-बेंज ने भारत में अपनी AMG लाइन-अप का विस्तार करते हुए CLE 53 4MATIC+ कूपे लॉन्च किया है।

By अनूप कुमार 
Mercedes-CLE 53 4MATIC+ Coupe : मर्सिडीज़-बेंज ने भारत में अपनी AMG लाइन-अप का विस्तार करते हुए CLE 53 4MATIC+ कूपे लॉन्च किया है। वहीं इस लग्जरी  गाड़ी के कीमत की बात करें तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.35 करोड़ रुपये है।  आइए एक नज़र डालते हैं कि इसमें क्या-क्या है।

पढ़ें :- 2026 Kawasaki KLX230 : 2026 कावासाकी KLX230 भारत में लॉन्च, ऑफ-रोड मोटरसाइकिल की कीमत में हुई भारी कटौती

स्पोर्टी लुक
CLE 53 4MATIC+ कूपे में बाहर की तरफ, CLE 53 में वर्टिकल स्लैट्स वाली सिग्नेचर AMG पैनामेरिकाना ग्रिल, फ्लेयर्ड व्हील आर्च, मस्कुलर बंपर डिज़ाइन और क्वाड एग्जॉस्ट हैं। इसके अलावा, आपको मिशेलिन पायलट स्पोर्ट 4S टायरों में लिपटे Y-स्पोक 20-इंच ब्लैक अलॉय व्हील भी मिलते हैं। पीछे की तरफ, ग्लॉस-ब्लैक डिफ्यूज़र और कनेक्टेड LED टेल-लैंप इसके स्पोर्टी लुक को और भी निखारते हैं।

इंफोटेनमेंट डिस्प्ले
गाड़ी में नप्पा लेदर स्पोर्ट्स सीटें, AMG-एक्सक्लूसिव अपहोल्स्ट्री पैटर्न और ड्राइव मोड सिलेक्टर्स वाला फ्लैट-बॉटम परफॉर्मेंस स्टीयरिंग व्हील शामिल है। 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto के साथ 11.9 इंच के पोर्ट्रेट ओरिएंटेड MBUX इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के साथ आता है।
 

ड्राइविंग मोड्स
इसके अलावा, बर्मेस्टर 3D साउंड सिस्टम, 64-रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग और पैनोरमिक सनरूफ भी उपलब्ध हैं। ड्राइविंग मोड्स में शामिल हैं: स्लिपरी, कम्फर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट, इंडिविजुअल, और एक AMG डायनामिक्स सेटिंग।

पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 3.0 लीटर द्विन-टर्बोचार्ज्ड इनलाइन-सिक्स इंजन लगा है जो 48V माइल्ड-हाइब्रिड इंजन से जुड़ा है। यह इंजन 450 हॉर्सपावर और 560 एनएम टॉर्क देता है।

पढ़ें :- Skoda : स्लाविया एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च , जानें कीमतें और बदलाव

रफ़्तार
9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और पूरी तरह से परिवर्तनशील 4MATIC+ सिस्टम के ज़रिए चारों पहियों तक पावर पहुँचती है, जिससे यह कार सिर्फ़ 4.2 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ लेती है। इसकी अधिकतम गति 250 किमी/घंटा तक सीमित है, जिसे AMG परफॉर्मेंस पैकेज 270 किमी/घंटा तक बढ़ा देता है।

