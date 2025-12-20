Budh Rashi Parivartan 2025 :  ग्रहों के राजकुमार बुध देव 29 दिसंबर को करेंगे राशि परिवर्तन , इन राशियों को होगा लाभ

Budh Rashi Parivartan 2025 : ग्रहों के राजकुमार बुध देव का राशि परिवर्तन करने वाले है। बुध देव को तार्किक और बौद्धिक क्षमता का प्रदाता माना जाता है। ज्योतिष में बुध ग्रह संचार, बुद्धि, तर्क, यात्रा, व्यापार और विश्लेषणात्मक सोच का प्रतिनिधित्व करता है। बुध का खराब होना व्यक्ति के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। बुध देव के गोचर का भी व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है।

वैदिक पंचांग के अनुसार बुध 29 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ सूर्य, शुक्र और मंगल पहले से मौजूद होंगे, जिससे चतुर्ग्रही योग बनेगा और बुधादित्य राजयोग भी बनेगा।

इन राशियों को मिलेगा विशेष लाभ

कर्क (Cancer): आत्मविश्वास में वृद्धि, वाणी में मधुरता, प्रमोशन के अवसर।

मिथुन (Gemini): व्यापार में बड़ी डील, योजनाओं की सफलता, लाभ के रास्ते खुलेंगे।

कन्या (Virgo): नए लोगों से मुलाकात, व्यापार में फायदा, धन लाभ, भौतिक सुख में वृद्धि।

तुला (Libra): निवेश से बड़ा मुनाफा, करियर में उन्नति, वैवाहिक जीवन मधुर होगा।

सिंह (Leo): करियर में शानदार अवसर, कारोबार में मुनाफा, शुभ समाचार।

उपाय

बुधवार को भगवान गणेश को मोदक चढ़ाएं।

बुध स्तोत्र का पाठ करें और बुध मंत्रों का जाप करें।