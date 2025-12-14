Messi India : मेसी के भारत दौरे के मुख्य आयोजक की कोर्ट में हुई पेशी, 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

कोलकाता। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी के G.O.A.T इंडिया टूर 2025 (India Tour 2025) के प्रमोटर और मुख्य आयोजक शतद्रु दत्ता (Promoter and main organizer: Shatadru Dutta) को कोलकाता की बिधाननगर कोर्ट (Bidhannagar Court) में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी दत्ता को 14 दिन की पुलिस हिरासत (Police Custody) में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, आयोजक पर टूर के आयोजन से जुड़े मामलों में जांच चल रही है। इसी सिलसिले में उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था।

फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस इस यह भी जांच कर रही है कि आयोजकों ने स्टेडियम के अंदर पानी की बोतलें और पेय पदार्थ कैसे बिकने दिए, जबकि ऐसे कार्यक्रमों में ये चीजें प्रतिबंधित होती हैं।

दत्ता के वकील ने कोर्ट में क्या कहा?

हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान दत्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 14 दिनों की जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। इससे पहले जब दत्ता को कोर्ट लाया गया, तो कोर्ट के बाहर भाजपा समर्थकों ने प्रदर्शन भी किया।

सॉल्ट स्टेडियम में हंगामा, एक नजर

बता दें कि कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम (Salt Lake Stadium) में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब फुटबॉल सुपरस्टार लियोनल मेसी (Football superstar Lionel Messi) के अचानक स्टेडियम छोड़ने के बाद नाराज फैंस भड़क उठे। अपने G.O.A.T दौरे पर भारत पहुंचे मेसी को देखने हजारों दर्शक भारी कीमत पर टिकट लेकर पहुंचे थे। लैप ऑफ ऑनर (Lap of Honour) के बाद मेसी के जल्दी निकलते ही फैंस ने कुर्सियां और बोतलें फेंककर विरोध जताया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

मेसी और खेल प्रेमियों से सीएम ममता ने मांगी थी माफी

हालांकि स्टेडियम में मचे इस हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने मेसी और खेल प्रेमियों से माफी मांगी थी। साथ ही इस पूरे मामले की जांच के लिए एक जांच समिति बनाने के भा एलान किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री बनर्जी (Chief Minister Banerjee) ने कहा था कि वह खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थीं। वहां हजारों की संख्या में खेल प्रेमी और फुटबॉल स्टार लियोनल मेसी के फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए जुटे हुए थे।