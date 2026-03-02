Middle East War : अमेरिकी हमले में खामेनेई की पत्नी मंसूरेह खोजस्तेह की भी मौत

नई दिल्ली। अमेरिकी हमले ईरान के राष्ट्रपति अयातुल्लाह अली खामेनेई की पत्नी मंसूरेह खोजस्तेह की भी मौत हो गई है। हमले के बाद वो पहले घायल हुई थीं। आज उनकी मौत हो गई। अमेरिका-इजराइल से युद्ध के बीच ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने कहा है कि हमने खुद को लंबे युद्ध के लिए तैयार किया है।हमने युद्ध शुरू नहीं किया, हम पर युद्ध थोपा गया. हम लड़ेंगे और अपना बचाव करेंगे।

चीन ने ईरान के समर्थन में बयान दिया है। उसने कहा है कि ईरान अपनी रक्षा के लिए लड़ रहा है। वह अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है। हम ईरान का समर्थन करते हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइली मिलिट्री ऑपरेशन की निंदा की है। पीएम ने कहा कि ईरान पर हमले इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। बातचीत से समाधान निकालना चाहिए।

अमेरिका को खतरा दिखा तो मारेंगे, ईरान को पेंटागन की धमकी

ईरान से जंग के बीच पेंटागन का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि हमने जंग शुरू नहीं की लेकिन खत्म करेंगे। अमेरिका को खतरा दिखा तो मारेंगे।

PM मोदी ने सऊदी और बहरीन से बात की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहरीन के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से बात की। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों पर हुए हमलों की निंदा की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर भी चर्चा की।