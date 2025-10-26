  1. हिन्दी समाचार
  3. Cambodia and Thailand peace agreement : कंबोडिया और थाईलैंड में सैन्य गतिरोध खत्म , ट्रंप की मौजूदगी में हुआ शांति समझौता

दक्षिण पूर्व एशियाई कूटनीति (Southeast Asian Diplomacy) के लिए रविवार दिन शांति समझौता लेकर आया। पूरी दुनिया को उस समय एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब कंबोडिया और थाईलैंड ने बहुप्रतीक्षित शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।

अनूप कुमार 
Updated Date

Cambodia and Thailand peace agreement : दक्षिण पूर्व एशियाई कूटनीति (Southeast Asian Diplomacy) के लिए रविवार दिन शांति समझौता लेकर आया। पूरी दुनिया को उस समय एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब कंबोडिया और थाईलैंड ने बहुप्रतीक्षित शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।  दोनों पक्षों ने मलेशिया के कुआलालंपुर में औपचारिक रूप से वर्षों से चल रहे सीमा तनाव और सैन्य गतिरोध का अंत किया।

खबरों के अनुसार,इस समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने मलेशियाई प्रधानमंत्री और आसियान के अध्यक्ष अनवर इब्राहिम (ASEAN Chairman Anwar Ibrahim) के साथ इस समझौते की मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हस्ताक्षर समारोह से पहले बोलते हुए, ट्रंप ने इसे एक महत्वपूर्ण दिन बताया और कहा, “यह बहुत रोमांचक है क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में बहुत से लोगों ने कहा था कि यह नहीं हो सकता।

कुआलालंपुर में आयोजित इस हस्ताक्षर समारोह में कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट (Cambodian Prime Minister Hun Manet) और थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल (Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul) ने कंबोडिया-थाईलैंड शांति समझौते (Cambodia–Thailand Peace Accords) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ राजनयिकों, आसियान प्रतिनिधियों और कई प्रमुख विश्व शक्तियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

