मिनी गोरखनाथ मंदिर खिचड़ी मेले के लिए सजा चौक बाजार, आस्था और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: जिले के चौक थाना क्षेत्र स्थित प्राचीन मिनी गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होने वाले खिचड़ी मेले को लेकर चौक बाजार को दुल्हन की तरह सजाया गया है। गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर से सीधे जुड़े इस मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष आस्था है। चौक बाजार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छावनी के रूप में भी जाना जाता है।

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति के अवसर पर बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी अर्पित करने के लिए नेपाल, बिहार सहित दूर-दराज के जिलों से हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। खिचड़ी मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

व्यवस्थाओं का जायजा लेने जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना, अपर जिलाधिकारी प्रशांत कुमार, तहसीलदार पंकज शाही सहित अन्य अधिकारियों ने मेले स्थल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई है। मेले में सुचारु दर्शन के लिए लाइन व्यवस्था, सहायता केंद्र तथा खोया-पाया शिविर बनाए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेले की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था में एक क्षेत्राधिकारी, 10 निरीक्षक, 60 उपनिरीक्षक, 210 पुलिसकर्मी, 25 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तथा महिला कांस्टेबलों की तैनाती की गई है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चौक बाजार प्राचीन काल से ही आस्था और साधना का प्रमुख केंद्र रहा है। मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी को प्रातः सवा तीन बजे बाबा गोरक्षनाथ को विधिवत खिचड़ी अर्पित की जाएगी।

मेले में श्रद्धालुओं और बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, ड्रैगन ट्रेन, मौत का कुआं और जादूगर के कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से शांतिपूर्ण ढंग से मेले का आनंद लेने और सहयोग की अपील की है।