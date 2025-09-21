Mithun Manhas: कौन हैं मिथुन मन्हास? जिनका BCCI का नया बॉस बनना तय, जानें- इनके बारे में

  1. हिन्दी समाचार
Mithun Manhas: बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष के नाम को लेकर 20 सितंबर को दिल्ली में हुई बैठक के बाद पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास का नाम निकलकर सामने आया है। मन्हास बीसीसीआई अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के नाम को लेकर अंतिम फैसला को अभी भी गोपनीय रखा गया है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों का चुनाव 28 सितंबर को मुंबई में होने वाली वार्षिक आम बैठक (AGM) में होगा। जिसके बाद स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी।

क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर रघुराम भट्ट भी बीसीसीआई में नए पद के दावेदार हैं। रविवार को बीसीसीआई चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने मुंबई में होंगे। देश के लिए दो टेस्ट मैच खेल चुके 67 वर्षीय भट्ट को कौन सा पद मिलेगा, यह अभी तय नहीं है। वह रविवार को दिल्ली में थे। उम्मीदवारों को अंतिम निर्णय रविवार सुबह ही बताया जाएगा, नामांकन दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने से कुछ घंटे पहले। एक सूत्र ने बताया, “सभी को मुंबई जाने के लिए कहा गया है।”

वेबसाइट की रिपोर्ट में आगे मन्हास (45), जिन्होंने 1998 से 2016 तक 18 साल के घरेलू करियर में 157 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, अन्य दावेदारों और उम्मीदवारों की उच्च प्रोफ़ाइल को देखते हुए एक आश्चर्यजनक विकल्प के रूप में उभरे हैं। सौरव गांगुली का नाम आखिरी मिनट तक दौड़ में रहा, जैसा कि हरभजन सिंह का था, लेकिन मन्हास को समर्थन मिलता दिख रहा था। उन्हें 28 सितंबर के चुनाव और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए जम्मू और कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) द्वारा नामित किया गया है।

यह स्पष्ट नहीं है कि मन्हास का नाम कैसे तय हुआ। शनिवार रात दिल्ली में बैठक में शामिल एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा कि 90 प्रतिशत संभावना है कि मन्हास अध्यक्ष पद के लिए पसंद किए जाएंगे। एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मिथुन मन्हास को किसी तरह की चुनौती नहीं मिलेगी और वह निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे।

कौन हैं मिथुन मन्हास

12 अक्टूबर 1979 को जम्मू में जन्में मिथुन मन्हास ने सालों तक घरेलू क्रिकेट में दिल्ली (1998-2015) का प्रतिनिधित्व किया है। 2015-17 के दौरान वो जम्मू-कश्मीर के लिए भी खेले हैं। हालांकि, मन्हास को कभी भी देश के लिए खेलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाया है। 45 वर्षीय मन्हास ने 157 फर्स्ट क्लास, 130 लिस्ट-ए और 91 टी20 मैच खेले हैं। फर्स्ट क्लास मैचों में उन्होंने 45.82 की औसत से 9714 रन बनाए, जिसमें 27 शतक और 49 अर्धशतक शामिल रहे।

लिस्ट-ए क्रिकेट में जम्मू के इस खिलाड़ी ने 45.84 की औसत से 4126 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और 26 अर्धशतक निकले। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट में 21.66 के एवरेज से 1170 रन बनाए और 70 विकेट भी झटके। मन्हास ने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स, पुणे वॉरियर्स इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से खेला है। उन्होंने 55 आईपीएल मैचों में 22.34 की औसत से 514 रन बनाए हैं।

मिथुन मन्हास के पास कोचिंग का भी अनुभव है। उन्होंने फरवरी 2017 में पंजाब किंग्स के असिंस्टेट कोच का पद संभाला था। फिर अक्टूबर 2017 में उनको बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी अंडर-19 टीम का बैटिंग कंसल्टेंट नियुक्त किया था। साल 2019 के आईपीएल सीजन में वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के असिस्टेंट कोच भी रहे हैं। इसके अलावा, 2022 में मन्हास को गुजरात टाइटन्स का असिस्टेंट कोच नियुक्त किया गया।

Mithun Manhas: कौन हैं मिथुन मन्हास? जिनका BCCI का नया बॉस बनना तय, जानें- इनके बारे में

