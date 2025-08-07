'मोदी का चीन के आगे नतमस्तक होना भारत माता के लिए विनाशकारी...' भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान

  1. हिन्दी समाचार
PM Modi's possible visit to China: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर कुल 50 प्रतिशत लगाए जाने की घोषणा के बाद देश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। ट्रंप के इस फैसले से भारत का उद्योग क्षेत्र बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकता है। इस मुश्किल घड़ी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी के चीन यात्रा की संभावना जताई जा रही है। जिसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पूर्व भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मोदी का चीन के आगे नतमस्तक होना भारत माता के लिए विनाशकारी है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, मोदी ने 8 सालों में 10 बार बीजिंग की यात्रा की थी। वेटर बीजिंग में भारत के राजदूत थे और उन्होंने मोदी की “सांस्कृतिक” ज़रूरतों का ध्यान रखा था। प्रधानमंत्री के तौर पर, मोदी ने निर्विवाद लद्दाख का 4060 वर्ग किलोमीटर चीन को दे दिया है। फिर भी आज शी जिनपिंग मोदी से नफ़रत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके मधुर संबंध हैं। क्या अब हम भारतीय सुरक्षित हैं?”

पीएम मोदी कब कर सकते हैं चीन का दौरा?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) शिखर सम्मेलन के लिए चीन की यात्रा कर सकते हैं। यह 2018 के बाद और पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध के बाद पीएम मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। पीएम मोदी की यह यात्रा SCO शिखर सम्मेलन और जापान की यात्रा के साथ होगी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन 10 देशों का यूरेशियन सुरक्षा और राजनीतिक समूह है। चीन, रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस इस संगठन के सदस्य हैं।

